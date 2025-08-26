Espana agencias

El PP avisa del "deterioro" de que un fiscal procesado abra el año judicial ante el Rey y dé órdenes al que le interroga

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha alertado del "deterioro" institucional que a su juicio supone que un fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por el Tribunal Supremo y pendiente de juicio oral, pueda dar órdenes a los fiscales que le interroguen y vaya a intervenir la próxima semana en la Apertura del Año Judicial que presidirá el Rey.

"Un fiscal general que debe acudir a declarar como investigado no puede al mismo tiempo dirigir con autoridad moral a quienes cada día actúan en los tribunales en defensa de la ley --sostiene--. ¿Se atreverá un fiscal subordinado a incomodarle durante su interrogatorio en el juicio oral? ¿Buscará este fiscal en el juicio defender la legalidad vigente cuando la Constitución le establece que está sujeto al principio de dependencia jerárquica?".

En la Diputación Permanente del Congreso, Gamarra también ha preguntado a los socialistas si ven adecuado que se inicie el año judicial "con un fiscal general imputado, no sólo sentado en primera fila, sino tomando la palabra ante el Rey, ante el Consejo General del Poder Judicial y ante la sociedad española".

"MENSAJE DE DEGENERACIÓN" AL MUNDO

"La apertura del año judicial no es un acto meramente protocolario, es un mensaje al país y al mundo de que nuestras instituciones están limpias y son dignas de respeto --ha añadido--. ¿Y qué mensaje se lanzará este año si el Gobierno sigue insistiendo en mantener en el cargo a quien la justicia investiga? Será un mensaje de deterioro democrático, de degeneración".

Por todo ello, el PP ha reclamado la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a quien emplazan a exigir a García Ortiz que deje el cargo: "El fiscal general debe dimitir y quien lo nombró es quien debe de exigírselo en primer lugar", ha remachado la dirigente 'popular'. .

La comparecencia ha sido respaldada por la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien considera que "el fiscal general es un peón más de la trama corrupta de Moncloa". A su juicio, el Gobierno busca "terminar de dinamitar" el Estado de Derecho para convertirlo en "un botín" y un Estado de privilegios al servicio de las más altas esferas.

Frente a ello, el socialista Francisco Aranda ha proclamado la inocencia de García Ortiz, convencido de que la causa "acabará en nada", y ha acusado al PP de tener una "obsesión enfermiza" con la Fiscalía General, que atribuye a sus investigaciones de la Justicia sobre cargos 'populares' y los "más de 20 casos pendientes".

"ENSUCIAR, QUE ALGO QUEDA"

"Esto no va, ni nunca ha ido, del fiscal general del Estado, esto va de poder", ha dicho, achacando al PP una estrategia de "persecución política y mediática sustentada en una colección de bulos, insultos y difamaciones con un patrón muy claro: deshumanizar, esparcir barro". "En definitiva, ensuciar que algo queda", ha apostillado.

También Enrique Santiago, portavoz de Justicia de Sumar, ha pedido "dejar en paz a los fiscales que se dedican a perseguir delincuentes", y ha afeado al PP algunas de las investigaciones judiciales que le afectan, como el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso o la imputación del exministro Cristóbal Montoro por tráfico de influencias.

El PNV, por boca de su portavoz adjunto, Mikel Legarda, también ha criticado la pretensión del PP pues ve "pruebas poco sólidas" para la implicación del fiscal general y se alinea con el voto particular del juez de la sala de apelaciones del Supremo que se opuso al procesamiento del fiscal general.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Patxi López replica a Feijóo: "Pulseras deberían haber tenido algunos para saber donde estaban" durante los fuegos

Patxi López replica a Feijóo:

Pisarello (Sumar) exige a Sánchez que proteja a la flotilla que sale el domingo desde Barcelona para Gaza

Pisarello (Sumar) exige a Sánchez

Tellado acusa a Sánchez de "megalomanía" por su dispositivo de seguridad en vacaciones para "aislarse" de los ciudadanos

Tellado acusa a Sánchez de

Podemos denuncia el bloqueo del PSOE a la ley de bomberos y la "política criminal" del PP ante los incendios

Podemos denuncia el bloqueo del

El PSOE afea a Feijóo su "política sucia" con los incendios y que plantee medidas que deberían aplicar sus barones

El PSOE afea a Feijóo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este tipo de personas son

Este tipo de personas son propensas a ser más infieles, según una psicóloga: “Se basa en un componente genético”

Estos son los alimentos que recomienda una doctora a sus pacientes con ansiedad: “Mejoran su funcionamiento y equilibrio a nivel mental”

Vehículos obsoletos, chalecos sin fundas y comisarías bajo mínimos: la Ertzaintza denuncia su situación de “abandono” ante el Gobierno Vasco

Tucanes, lémures y garzas coronadas: la Guardia Civil desmantela un zoo clandestino en Castellón con más de 150 animales exóticos

Una enfermera revela “lo mejor que te pueden decir” al terminar un turno en el hospital: “Ha sido una paciente”

ECONOMÍA

Miguel Benito, abogado: “Si has

Miguel Benito, abogado: “Si has cuidado de tus hijos cuando eran pequeños, puedes conseguir hasta cinco años de cotizaciones extra”

El economista Santiago Niño Becerra dice que hay “una única solución” para la crisis de la vivienda en España: “No veo otra posibilidad”

El único negocio que no se va de vacaciones: el alquiler de verano se dispara con precios que superan los 1.200 euros semanales

Un restaurante recibe una estrella Michelin, pero después de un año se ve obligado a cerrar: “Ha sido un error no entender la demanda real”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 26 de agosto

DEPORTES

La lamentable situación de uno

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”

Cuándo y dónde ver la segunda ronda del US Open 2025: el enfrentamiento de Alcaraz contra Mattia Bellucci

LaLiga vuelve a poner al FC Barcelona en aprietos: no cambiará el orden del partido ante el Valencia y descarta Mestalla como primer escenario

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH