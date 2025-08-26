Espana agencias

El Gobierno crea una comisión interministerial para impulsar su plan de lucha contra la corrupción, liderada por Montero

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de una comisión interministerial, que estará liderada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción que puso en marcha el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el estallido del caso que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que este plan de lucha contra la corrupción recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Europea.

En cualquier caso, la comisión interministerial será presidida por Montero y llevará a cabo el impulso y la coordinación de estas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en su comparecencia de julio tras el caso que afecta a Santos Cerdán.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP replica al PSOE que en 47 años el Congreso nunca ha suspendido un Pleno por una fiesta autonómica, como la Diada

El PP replica al PSOE

Pisarello (Sumar) exige a Sánchez que proteja a la flotilla que sale el domingo desde Barcelona para Gaza

Pisarello (Sumar) exige a Sánchez

Alvise negó haberse financiado ilegalmente para las europeas: "Ni un solo euro del señor Romillo fue a pagar la campaña"

Alvise negó haberse financiado ilegalmente

Otro juzgado de Madrid envía al juez que investiga a Leire Díez una denuncia para que la acumule a la causa

Otro juzgado de Madrid envía

PSOE y Sumar acusan al PP de "exagerar" y "fabricar un enemigo imaginario" por el contrato con Huawei

PSOE y Sumar acusan al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte sobre

La Policía Nacional advierte sobre el DNI y el pasaporte a la hora de viajar: “Te verás obligado a regresar a España”

Por qué en algunos países se introduce un pez de hierro en los guisos: un químico lo explica

Una heredera consigue eludir una multa de 36.000 euros impuesta por la Agencia Tributaria por no aplicar correctamente la reducción del Impuesto de Sucesiones

Condenado a 16 meses de prisión un empresario por estafar más de 60.000 euros a un inversor con falsos negocios petrolíferos

Este tipo de personas son propensas a ser más infieles, según una psicóloga: “Se basa en un componente genético”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

La lamentable situación de uno

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”

Cuándo y dónde ver la segunda ronda del US Open 2025: el enfrentamiento de Alcaraz contra Mattia Bellucci

LaLiga vuelve a poner al FC Barcelona en aprietos: no cambiará el orden del partido ante el Valencia y descarta Mestalla como primer escenario

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH