Espana agencias

El Congreso rechaza llamar a Sánchez y ocho ministros, pese a que Junts ha apoyado el grueso de peticiones del PP

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios de sesiones, ha rechazado este martes llamar a comparecer esta misma semana al presidente Pedro Sánchez, las dos vicepresidentas socialistas y otros seis ministros, para rendir cuentas sobre distintos asuntos. Y todo pese a que Junts ha apoyado el grueso de las peticiones de los 'populares', que también han recibido el respaldo de Vox.

El PSOE ya había adelantado que votaría en contra de todas las comparecencias para no "alimentar el ruido" que busca el PP, y a tal fin ha contado con el respaldo de ERC, Bildu y PNV en todas las votaciones. Mertxe Aizpurua justificó su voto en contra de todas las comparecencias extraordinarias porque la próxima semana ya empieza el periodo ordinario y además el Gobierno ha prometido que los ministros irán compareciendo a partir de septiembre. "Esto no obedece más que a una lógica partidista, a una lógica de interés mediático por parte del Partido Popular", declaró la portavoz abertzale.

Pero los de Carles Puigdemont han votado a favor en seis de las nueve votaciones que han tenido lugar y Podemos se ha abstenido en tres de ellas. Además, se han producido dos empates, pero al no deshacerse tras repetir la votación como establece el Reglamento del Congreso, esos puntos han decaído.

En concreto, han decaído por esta circunstancia las comparecencias del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el "caos ferrovario" que le achaca el PP, y la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para dar cuenta de su gestión en la lucha contra el fuego. En ambos casos, Podemos se ha abstenido y podría haber forzado sus comparecencias de haber cambiado su voto al 'sí' en la repetición de la votación. En todo caso, el PSOE ha avanzado durante el debate que Puente comparecerá en el Congreso el próximo 4 de septiembre.

JUNTS NO APOYA LLAMAR A SÁNCHEZ

Así, el PSOE, Sumar y sus socios de Podemos, ERC, Bildu y PNV se han unido para tumbar la convocatoria de un Pleno extraordinario para que Sánchez diera cuenta de la corrupción que afecta a "su Gobierno, su familia y al PSOE" y, en especial, sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez y del incumplimiento del grueso de las recomendaciones realizadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Junts se ha abstenido en este punto.

Y lo mismo han hecho los de Carles Puigdemont ante las solicitudes de comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para responder ante el Pleno por la gestión de los incendios y la de la titular de Igualdad, Ana Redondo, para desvelar si piensa aplicar alguna medida para acabar con el "machismo" que, en opinión del PP, impera tanto en el Palacio de La Moncloa como el conjunto del Gobierno y el PSOE.

De su lado, Podemos ha votado en contra de todas la peticiones salvo en las que buscaban citar al titular de Transportes, Óscar Puente, y las relativas a Aagesen y la titular de Defensa, Margarita Robles, por los incendios. En estos dos casos la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha abstenido, mientras que el PSOE ha anunciado que la vicepresidenta hablará de este tema en el Congreso el 5 de septiembre, y la víspera hará lo propio el titular de Interior.

MONTERO POR QUITA DE DEUDA

Tampoco ha tenido éxito la solicitud del PP, apoyada por Vox y Junts, para que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detallara sus planes para condonar deuda a las comunidades autónomas.

Y la Diputación Permanente también ha tumbado las citaciones a la titular de Migraciones, Elma Sáiz, para hablar de la emergencia migratoria, y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para explicar por qué sigue en su puesto el fiscal general del Estado, a quien el Tribunal Supremo ha dejado al borde del banquillo por las filtraciones relacionadas con el caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El mismo recorrido ha tenido la petición de explicaciones al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que el PP reclamaba por por el contrato de 12,3 millones de euros adjudicado por el Ministerio del Interior, a la multinacional china Huawei para que se haga cargo de la gestión y el almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno crea una comisión interministerial para impulsar su plan de lucha contra la corrupción, liderada por Montero

El Gobierno crea una comisión

Pisarello (Sumar) exige a Sánchez que proteja a la flotilla que sale el domingo desde Barcelona para Gaza

Pisarello (Sumar) exige a Sánchez

Alvise negó haberse financiado ilegalmente para las europeas: "Ni un solo euro del señor Romillo fue a pagar la campaña"

Alvise negó haberse financiado ilegalmente

EH Bildu se desplazará a Barcelona el próximo domingo para apoyar a la Flotilla humanitaria que partirá a Gaza

Infobae

Rueda avala las medidas de Feijóo contra los fuegos y vería "fantástico" tener "más controlados" a los pirómanos

Rueda avala las medidas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Heridos de gravedad dos militares

Heridos de gravedad dos militares del Ejército de Tierra en los incendios de Ourense al colisionar su vehículo con otro

El Gobierno declara 121 zonas catastróficas por los graves incendios y las inundaciones en solo dos meses: afecta a todas las comunidades menos al País Vasco

La Policía Nacional advierte sobre el DNI y el pasaporte a la hora de viajar: “Te verás obligado a regresar a España”

Por qué en algunos países se introduce un pez de hierro en los guisos: un químico lo explica

Una heredera consigue eludir una multa de 36.000 euros impuesta por la Agencia Tributaria por no aplicar correctamente la reducción del Impuesto de Sucesiones

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Tres de cada cuatro españoles prefieren hipotecarse para comprar una vivienda antes que pagar un alquiler, según un informe

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Un piloto español podría convertirse

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”

Cuándo y dónde ver la segunda ronda del US Open 2025: el enfrentamiento de Alcaraz contra Mattia Bellucci

LaLiga vuelve a poner al FC Barcelona en aprietos: no cambiará el orden del partido ante el Valencia y descarta Mestalla como primer escenario