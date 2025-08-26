Aitor Esteban abre el viernes el curso político del PNV con el tradicional mitin en Zarautz (Guipúzcoa)

El PNV iniciará el nuevo curso político el próximo viernes con su tradicional mitin en Zarautz (Guipúzcoa) en el que intervendrán el presidente del EBB, Aitor Esteban, la presidenta del GBB, Maria Eugenia Arrizabalaga, y la presidenta de la Junta Municipal jeltzale en el municipio guipuzcoano, Nekane Iribar.

Como en años anteriores, la cita tendrá lugar en el Malecón de Zarautz, aunque en esta ocasión con cambio de caras, con Esteban como nuevo líder del PNV, Agirrezabalaga al frente de la formación jeltzale en Guipúzcoa --en sustitución de Joseba Egibar-- e Iribar, que también se ha estrenado este año en la presidencia del junta Zarauztarra.

La apertura del nuevo curso político de los jeltzales, en el que Esteban desgranará los principales objetivos que se marca su partido, tendrá lugar a las 19.00 horas del día 29, al día siguiente de la celebración del primer Consejo del Gobierno Vasco en el donostiarra Palacio Miramar, tras el que comparecerá el Lehendakari, Imanol Pradales.

Precisamente, Pradales ya ha anunciado que abordará este nuevo curso "con ambición y con el convencimiento de que Euskadi puede y debe seguir creciendo en bienestar", pese a que se viva "una realidad cada vez más incierta y compleja", que él percibe, sin embargo, "llena de oportunidades".