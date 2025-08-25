Espana agencias

Sánchez felicita a Ucrania por su Día de la Independencia: "España seguirá a su lado el tiempo que sea necesario"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo al pueblo ucraniano y a su presidente, Volodimir Zelenski, por su 34º aniversario de la independencia de la Unión Soviética, y ha garantizado el apoyo de España "el tiempo que sea necesario".

"España seguirá estando al lado de Ucrania, el tiempo que sea necesario, en defensa de su libertad y soberanía", ha escrito Sánchez en su cuenta de X.

"Unidos por una paz justa y duradera", concluye Sánchez que difunde el mensaje publicado por el presidente ucraniano en la misma red social.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también ha trasladado este domingo sus felicitaciones al Gobierno y al pueblo de Ucrania en un mensaje dirigido especialmente a su homólogo ucraniano, Andri Sibiha.

"España seguirá apoyando a Ucrania en la defensa de su libertad y soberanía. Estamos al lado de Ucrania para alcanzar una paz justa y duradera", ha remachado el ministro español.

Albares también ha dirigido palabras de aliento a Ucrania en su guerra contra Rusia durante estas conmemoraciones de la histórica sesión especial del Parlamento ucraniano el 24 de agosto de 1991, y que desembocó en una declaración inmediata de independencia de una Unión Soviética en ese momento bajo un intento, finalmente fallido, golpe de Estado.

El ministro ucraniano ha dado las gracias a Albares por su mensaje y su apoyo: "Apreciamos profundamente el compromiso de España con nuestra libertad y soberanía".

Ucrania celebra su independencia en medio de unas difíciles negociaciones de paz auspiciadas por Trump, quien ha llegado a reunirse la semana pasada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una cumbre en el estado norteamericano de Alaska sin avances concretos.

