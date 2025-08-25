Espana agencias

Montserrat (PP) critica a Sánchez que "no ha hecho los deberes" en prevención de incendios

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha hecho los deberes" en prevención de incendios.

En declaraciones a los medios en Granollers (Barcelona), la eurodiputada ha asegurado que "Europa ha desenmascarado los bulos del Gobierno" y que el Tribunal Europeo de Cuentas lo ha dicho muy claro.

Ha dicho que, según el Tribunal de Cuentas, Portugal y Grecia invierten casi el doble que España en prevención y gestión forestal, que han sido las comunidades autónomas quienes han trabajado en prevención y que "las comunidades que más han invertido han sido Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid".

Montserrat ha añadido textualmente que se han acabado los bulos de Sánchez contra las autonomías y que Europa está diciendo a Sánchez que "él es el incompetente".

También ha criticado la gestión de Sánchez de los fondos Next Generation diciendo que pidió 401 millones de euros y "todavía faltan 320 millones por invertir en gestión forestal", y ha asegurado que los aviones antiincendios están obsoletos.

