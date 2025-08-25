Espana agencias

Montserrat (PP) califica la quita de la deuda como un "chantaje del separatismo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha calificado este domingo de "chantaje del separatismo" la quita de la deuda autonómica (FLA) propuesta por el Ministerio de Hacienda.

En declaraciones a los medios en Granollers (Barcelona), la eurodiputada ha dicho que los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa, "son la misma cara de la misma moneda".

Ha definido la condonación de la deuda como una "amnistía contable al separatismo" y ha dicho que lo que hay que hacer es defender la igualdad de todos los españoles.

Montserrat ha seguido con sus críticas a Sánchez e Illa acusándoles de querer hacer pagar a los catalanes y al resto de los españoles "el dinero que ha utilizado el separatismo catalán para dividir a la sociedad" y ha asegurado que lo que el PP defiende es financiación para todas las comunidades.

Para ello, ha dicho, es necesario un diálogo constructivo y sincero y, también, que los gobiernos no "asfixien" a impuestos a los ciudadanos, sino bajar los impuestos, porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los españoles, ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno balear promoverá "medidas de calado" contra la saturación turística antes de la próxima temporada

El Gobierno balear promoverá "medidas

Toque de diana a las 6.30, clases hasta las 18 y simuladores de vuelo, la formación de la Princesa Leonor para pilotar

Toque de diana a las

Collboni viaja a Jordania y visitará el centro de la ONU para refugiados palestinos

Collboni viaja a Jordania y

Montserrat (PP) critica a Sánchez que "no ha hecho los deberes" en prevención de incendios

Montserrat (PP) critica a Sánchez

Sánchez felicita a Ucrania por su Día de la Independencia: "España seguirá a su lado el tiempo que sea necesario"

Sánchez felicita a Ucrania por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los incendios se complican de

Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

Un sindicato de la Policía Nacional denuncia que LaLiga no paga los dispositivos de seguridad de los partidos: “15 millones de euros que asumen los contribuyentes”

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del sorteo 5 del domingo 24 de agosto

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 24 agosto

DEPORTES

David Alonso, la nueva promesa

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero