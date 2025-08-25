Espana agencias

Isabel Rodríguez señala a presidentes del PP por buscar "rédito" de los incendios para "pedir elecciones anticipadas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado este lunes a los dirigentes del PP de intentar "sacar rédito" de los incendios forestales que han azotado a varias provincias de Galicia, Castilla y León y Extremadura, para volver a "pedir elecciones anticipadas".

Así lo ha dicho durante su comparecencia ante los medios en Alcorcón (Madrid), donde ha acudido visitar unos terrenos destinados a crear alojamientos universitarios, junto a la alcaldesa de la localidad, Candelaria Testa, y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte.

Rodríguez ha acusado al PP de "eludir el bulto siempre, no asumir ninguna responsabilidad nunca y culpar al adversario". "Pero esto tiene las patas muy cortas", ha avisado, apuntando que hasta cuatro ministros van a tener oportunidad de detallar la actuación del Gobierno central ante la ola de incendios durante sus comparecencias de esta semana en el Senado, forzadas por el PP.

Así, ha emplazado a los presidentes autonómicos de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Galicia, Alfonso Rueda; y Extremadura, María Guardiola, a dar explicaciones ante respectivos parlamentos y concretar "qué hicieron con las competencias que tenían atribuidas para apagar esos fuegos".

HAY QUIENES CRISPAN Y QUIENES TRABAJAN

Según Rodríguez, aunque en cualquier actuación humana "pueden producirse errores", la ciudadanía española tiene "mucha inteligencia" y "tiene claro" quién "se pone siempre al frente de estas emergencias" y "qué respuestas" está dando cada administración. "Lo que no se puede poner en cuestión es que el Gobierno de España ha puesto a disposición todos los medios que tiene a su alcance para dar respuesta a este problema", ha enfatizado.

En este contexto, ha subrayado que "se niega a la equidistancia" en el debate abierto sobre la gestión de los incendios. "Es que no hay polarización: hay quienes crispan y quienes estamos trabajando y defendiendo el interés general", ha dicho.

La ministra ha contrastado la actuación de quienes están "emitiendo bulos" e "insultos", como los dedicados por el PP a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, con la del Ejecutivo central que está "ordenando los recursos de todos para que estén apagando los fuegos".

"Hay quien trata de crispar para sacar rédito e inmediatamente pedir elecciones anticipadas. ¿Eso es lo único que sabe hacer el señor Feijóo?", se ha preguntado, antes de incidir en que lo "primero que hay que hacer es apagar el fuego" y no "buscar excusas o responsables".

Además, ha añadido que, según ha leído en informaciones periodísticas, "uno de los errores" que han cometido presidentes autonómicos del PP en la gestión de esta crisis es que han "llegado a pedir más medios de los que se poseen en el sistema de protección civil de la Unión Europea".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez felicita a Ucrania por su Día de la Independencia: "España seguirá a su lado el tiempo que sea necesario"

Sánchez felicita a Ucrania por

Montserrat (PP) califica la quita de la deuda como un "chantaje del separatismo"

Montserrat (PP) califica la quita

El Rey traslada a Zelenski su compromiso con la "integridad territorial" de Ucrania en el Día de la Independencia

El Rey traslada a Zelenski

El PP acusa al PSOE de "usar la tragedia" para sacar rédito político: "Seguimos con incendios pero ya están en campaña"

El PP acusa al PSOE

El Gobierno de Aragón lleva a la Fiscalía al actor catalán Toni Albà por celebrar en 'X' la muerte de Lambán

El Gobierno de Aragón lleva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia salva la vida

Una familia salva la vida de una niña que se estaba ahogando en la piscina: consiguen reanimarla siguiendo por teléfono los consejos de los médicos

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 87.351 a un hombre que no pudo afrontar los pagos tras quedar incapacitado por un cáncer

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | La AEMET alerta del peligro muy alto o extremo en zonas del norte y el este: hay tres fuegos activos en Ourense

Un joven de 14 años apuñalado en Parla como venganza por una reyerta entre bandas juveniles ocurrida el pasado 18 de mayo

Con prisa para coger un avión, una madre y un hijo sortean la puerta de embarque, salen por una puerta de emergencia y echan a correr: “Se activó inmediatamente la alarma”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Extremadura cierra antes de tiempo la convocatoria del Bono Alquiler Joven tras agotar los 6,4 millones de euros de presupuesto

Estas son las 6 aplicaciones que tienes que tener “sí o sí” para hacer más rápidos tus trámites legales, según un abogado: “Es fundamental”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 25 agosto

DEPORTES

Un exfutbolista de La Masía

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”