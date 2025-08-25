Espana agencias

Feijóo acusa a Robles de "intentar evitar sus responsabilidades" en los incendios y cree que actuó de forma "tardía"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este lunes contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por sus críticas al papel de las comunidades del PP en la gestión de los incendios, acusándola de intentar "evitar sus responsabilidades" en esta crisis y culpándola de actuar "de forma tardía y arrastras".

"Me sorprende las palabras de alguien que se tiene por responsable", ha reconocido Feijóo en una comparecencia este lunes desde la sede nacional del PP después de que la ministra Robles acusara a las comunidades gobernadas por los 'populares' de no cumplir con sus obligaciones respecto a los incendios que han asolado gran parte del territorio español.

Aunque ha dicho que no tiene "ningún interés" en discutir con los ministros, Feijóo ha reprochado a Robles que la valoración que ha realizado este lunes en público "no es la que traslada a los presidentes autonómicos en privado".

Por ello, ha señalado la "responsabilidad" de la ministra de Defensa a la hora de realizar estos calificativos contra las comunidades del PP afectadas por los incendios.

SE TARDÓ EN ENVIAR A MILITARES

Con todo, Feijóo ha asumido la responsabilidad de pedir el 15 de agosto un despliegue de unidades operativas del Ejército. "Lo volvería a hacer", ha añadido el líder del PP, que ha defendido que los presidentes regionales tienen la capacidad de dirigir la política forestal y de extinción.

No obstante, ha precisado que "cuando se observa de forma continuidad que hay incendios de miles y miles de hectáreas", no debería corresponder al jefe de la oposición pedir el despliegue del Ejército, sino al presidente del Gobierno.

"Y si el presidente gobierno no da esa instrucción, la ministra de Defensa debería de solicitar autorización al presidente del gobierno para desplegarlo. Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y arrastras, será su responsabilidad", ha denunciado Feijóo.

Al hilo, se ha mostrado "encantado" si el Gobierno intenta trasladar al presidente del PP "la propuesta y la responsabilidad de pedir el despliegue del Ejército".

Al ser preguntado por el papel de los 'barones' del PP en esta crisis, Feijóo ha sostenido que "cada uno tiene que asumir las responsabilidades que les corresponden", aunque ha defendido que los presidentes autonómicos ya darán cuenta de su trabajo.

"Les puedo asegurar que han trabajado todos los medios desplegados en el territorio", ha expuesto Feijóo, que ha agradecido a los presidentes de las comunidades afectadas que coordinaran medios entre diferentes regiones "antes de que Protección Civil interviniera".

"GOBIERNO PARALIZADO Y AUSENTE"

El líder de los 'populares' también ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su papel en la gestión de los incendios, lamentando que no haya podido hablar con él sobre este asunto y denunciando que el jefe del Ejecutivo llamara a los presidentes autonómicos "varios días después de la crisis".

Bajo su punto de vista, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha fallado en la prevención" de la crisis de los incendios: "No ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas".

Feijóo ha continuado denunciando una "falta de planificación" por parte del Ejecutivo central, a la vez que ha criticado que "se han movilizado a cuentagotas las capacidades logísticas del Ejército". A su juicio, el Gobierno está "paralizado" y "ausente", y eso tiene un coste para los ciudadanos: "El bloqueo sale muy caro a los españoles".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Isabel Rodríguez señala a presidentes del PP por buscar "rédito" de los incendios para "pedir elecciones anticipadas"

Isabel Rodríguez señala a presidentes

Feijóo lanza 50 medidas contra incendios: registro de pirómanos, más ayudas a los afectados y acceso ágil a medios

Feijóo lanza 50 medidas contra

EH Bildu y ERC apuestan por "más nación y más construcción nacional" ante la "ola reaccionaria" en el Estado

EH Bildu y ERC apuestan

El Rey traslada a Zelenski su compromiso con la "integridad territorial" de Ucrania en el Día de la Independencia

El Rey traslada a Zelenski

El PP acusa al PSOE de "usar la tragedia" para sacar rédito político: "Seguimos con incendios pero ya están en campaña"

El PP acusa al PSOE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los incendios

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Hay aún 14 incendios forestales activos y la AEMET alerta del peligro muy alto o extremo en zonas del norte y el este

La misteriosa aparición de cuatro cadáveres en el río Sena lleva a la detención de un joven migrante como posible asesino en serie con motivaciones homófobas

Una familia salva la vida de una niña que se estaba ahogando en la piscina: consiguen reanimarla siguiendo por teléfono los consejos de los médicos

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 87.351 a un hombre que no pudo afrontar los pagos tras quedar incapacitado por un cáncer

Un joven de 14 años apuñalado en Parla como venganza por una reyerta entre bandas juveniles ocurrida el pasado 18 de mayo

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Precio de la luz en España este martes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Un exfutbolista de La Masía

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”