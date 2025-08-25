Espana agencias

En libertad y sin carné el guardia civil que inició la fuga en la que murió un policía local de Monforte (Lugo)

Por Newsroom Infobae

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Monforte de Lemos (Lugo) ha decretado la puesta en libertad del agente de la Guardia Civil que conducía el coche al que persiguieron dos agentes que tuvieron un accidente y en el que murió uno de ellos, Eusebio Cuesta Díaz.

Como medida cautelar, la jueza le impuso la retirada del carné de conducir después de que el detenido se acogiese a su derecho a no declarar. El hombre está siendo investigado, por el momento, por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia y desobediencia, aunque no se descarta que los delitos "puedan variar a lo largo de la instrucción".

El agente de la Policía Local falleció "en acto de servicio" en la madrugada de este sábado un accidente tras una salida de vía durante una persecución a un conductor, un guardia civil de 52 años, que se había dado a la fuga tras ser requerido para un control de alcoholemia. Tras ese mismo suceso, el policía compañero del fallecido fue ingresado en el hospital, pero su vida no corre peligro.

La patrulla de servicio del turno de noche del viernes 22 de agosto se encontraba en la rúa Leopoldo Calvo Sotelo, a la altura del enlace con la rúa Lagares, realizando un control de documentación, según recoge el informe policial. Allí, observaron un vehículo que se acercaba al punto en que se encontraban haciendo una conducción anómala, por lo que ordenaron su detención, lo que el conductor inicialmente realizó.

A continuación, le solicitaron la documentación, cuando percibieron la existencia de síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que lo requirieron para realizar una prueba de detección alcohólica.

A partir de este momento el conductor increpó a los agentes y trató de impedir la práctica de la prueba, hasta que finalmente abandonó el lugar a toda velocidad. Los agentes procedieron a perseguirlo, lo que desembocó en una salida de vía a la altura de la iglesia de Ribas Altas, donde el vehículo policial se golpeó con una edificación del margen derecho.

El policía que conducía falleció en el acto. El otro, Francisco Cao de Jesús, permanece ingresado en el Hospital Comarcal.

LUTO OFICIAL DE TRES DÍAS

Los agentes solicitaron la colaboración de Policía Nacional cuando iniciaron la persecución, siendo una patrulla de este cuerpo los primeros en llegar al lugar del accidente quienes prestaron la primera asistencia. También contaron con la ayuda de agentes de la Guardia Civil.

Ante el suceso, el alcalde, José Tomé, que lamenta un "profundo dolor" por el deceso, ha decretado luto oficial durante tres días.

