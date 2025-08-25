Espana agencias

El Rey traslada a Zelenski su compromiso con la "integridad territorial" de Ucrania en el Día de la Independencia

El Rey Felipe VI ha trasladado este domingo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, su compromiso con la "integridad territorial y la soberanía" de Ucrania, así como sus deseos de paz, en la felicitación que ha enviado al mandatario internacional con motivo del 34º aniversario de la independencia de la Unión Soviética.

En la felicitación, que ha hecho pública Zelenski en la red social X, el monarca ha expresado, junto al Gobierno y el pueblo español, su más "cordial y sincera felicitación" por el Día de la Independencia, "en estas difíciles circunstancias" para el país.

"Mi compromiso con la integridad territorial y soberanía de Ucrania, así como mis deseos de paz para el querido pueblo ucraniano", ha indicado el Rey.

Por su parte, Zelenski ha agradecido a Felipe VI sus "cálidos deseos" y ha apreciado su "inquebrantable apoyo a la soberanía e integridad territorial" de Ucrania "ante la continua agresión a gran escala de Rusia".

El presidente ucraniano también ha destacado al Gobierno y pueblo español por "su solidaridad y asistencia integral a Ucrania". "Confío en que Ucrania y España, junto con nuestros socios, restablecerán el respeto al derecho internacional y devolverán la paz y la seguridad a Europa", ha escrito en un mensaje en X.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que España "seguirá estando al lado de Ucrania, el tiempo que sea necesario, en defensa de su libertad y soberanía". "Unidos por una paz justa y duradera", ha resaltado en redes sociales.

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también ha trasladado este domingo sus felicitaciones al Gobierno y al pueblo de Ucrania en un mensaje dirigido especialmente a su homólogo ucraniano, Andri Sibiha.

"España seguirá apoyando a Ucrania en la defensa de su libertad y soberanía. Estamos al lado de Ucrania para alcanzar una paz justa y duradera", ha remachado el jefe de la diplomacia española.

Ucrania celebra su independencia en medio de unas difíciles negociaciones de paz auspiciadas por Trump, quien ha llegado a reunirse la semana pasada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una cumbre en el estado norteamericano de Alaska sin avances concretos.

