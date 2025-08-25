Espana agencias

El Gobierno cuestiona al plan de Feijóo contra los incendios: "Las competencias están perfectamente claras"

Por Newsroom Infobae

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cuestionado el plan presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra los incendios pues, según ha recordado, las competencias en esta materia "están perfectamente claras", si bien ha reconocido que hay medidas con "aspectos positivos" pero cree que las propuestas "nacen mal de raíz".

"No sé a quién va dirigido, sinceramente", ha reaccionado el ministro en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, en la que ha opinado que el plan del presidente del PP "parece que puede ser una autoenmienda a la labor de algunas comunidades autónomas que llevan siendo presididas por compañeros del señor Feijóo y que han tenido una situación muy dramática en las últimas semanas".

El ministro ha recordado que en materia de prevención las competencias "están perfectamente claras". "Hay labores que tienen que hacer administraciones para tener los barrancos limpios, tienen que tener los operativos previstos, quienes tienen que solicitar y cómo", ha señalado Torres.

"El PP no se presenta para ponerse a disposición del Gobierno (..) lo que hace es presentarse para atacar al Gobierno", ha zanjado el ministro, a la vez que ha afeado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no estuviera desde el primer momento "al pie del cañón" con los incendios: "La gente no lo entiende"

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))

El PP exige al Gobierno que "no abandone" la defensa de fronteras y aeropuertos "ante la actual crisis migratoria"

Jefe de Climatología de Aemet en Valencia pide analizar el sistema "en conjunto" para saber "qué falló" en la dana

El Congreso votará mañana si cita a Sánchez y ocho ministros esta semana, como exige el PP

El PP carga contra la Aemet por los avisos de la dana: "La Generalitat no recibió avisos claros y útiles ese día"

Aitor Esteban abre el viernes el curso político del PNV con el tradicional mitin en Zarautz (Guipúzcoa)

Bomberos encuentran restos óseos junto

Una mujer de 39 años y embarazada descubre que tiene cáncer en fase terminal: “¿Cómo va a hacer mi marido para cuidar solo de nuestra hija?”

“Me cambió la vida con mi suegra”: una estadounidense que vive en España explica una de las cosas que más le han sorprendido

Un fallo eléctrico paraliza en medio del mar un crucero de MSC con 8.500 personas a bordo durante horas: Italia activó el operativo de emergencia

Detenido un hombre de 75 años por hacer una hoguera para cocinar: fue la que provocó el incendio de Molinaseca (León)

Resultados de la lotería 6/49:

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Precio de la luz baja pero aún golpea los bolsillos: estas son las tarifas cada hora para este 26 de agosto

Resultados del Super Once del 25 agosto

Qué significa la nueva celebración

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH

Khabib vuelve a la carga contra Topuria y sigue subestimándole: “Está 80-20% a favor de Arman”

Roban casi todas las bicicletas de equipo Visma de Vingegaard durante la segunda etapa de La Vuelta a España: podrían estar valoradas en 250.000 euros

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”