EH Bildu y ERC apuestan por "más nación y más construcción nacional" ante la "ola reaccionaria" en el Estado

EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) comparten que la solución a "la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español" pasa por "más nación y más construcción nacional", por lo que seguirán "en esa senda" tanto "desde la calle como desde las instituciones".

Ambas formaciones han mantenido este lunes un encuentro en la sede de EH Bildu en San Sebastián para "analizar y explorar las respuestas a la situación complicada y poco esperanzadora que viven el mundo y el Estado español".

El encuentro ha estado encabezado por los principales líderes de las dos fuerzas políticas, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Por parte de la formación soberanista vasca, han acudido al encuentro el secretario de Relaciones políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta; y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política de EH Bildu, Idurre Bideguren. Por parte de Esquerra Republicana, han asistido también su secretaria general, Elisenda Alamany, y el adjunto a la secretaría general, Oriol López.

"PARTIDOS HERMANOS"

Tras el encuentro, ambas formaciones han manifestado, a través de un comunicado conjunto, que son "partidos hermanos, independentistas y de izquierdas, de pueblos hermanos" y, por tanto, "siempre" colaborarán para que sus proyectos sean "más fuertes y nuestras naciones más justas y más libres".

Así, han manifestado que esa es su "guía" y en un momento, a su juicio, "crucial" para vascos y catalanes y en la que el Estado español experimenta "un punto de inflexión, con nuevos retos por delante", su solución pasa por "más nación y más construcción nacional".

"Este fue y será siempre el camino para hacer frente a situaciones como la actual", han afirmado. Así, han aseverado que seguirán "en esa senda, tanto desde la calle como desde las instituciones".

