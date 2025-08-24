Espana agencias

El PP acusa al PSOE de "usar la tragedia" para sacar rédito político: "Seguimos con incendios pero ya están en campaña"

Por Newsroom Infobae

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al PSOE de "usar la tragedia" de los incendios para sacar "rédito político", después de que los socialistas leoneses hayan reclamado la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión frente a la extinción y prevención de las llamas.

En concreto, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha tildado de "auténtica vergüenza" que el consejero lleve "días desaparecido" y se dedique a "atacar cínicamente" a los socialistas con notas de prensa como presidente del PP leonés, mientras permanece "escondido desde que se fue de comilona a Gijón con la provincia y la Comunidad ardiendo".

No obstante, los socialistas leoneses consideran que el máximo responsable de esta "catástrofe" es el presidente de la Junta, que ha "dirigido y avalado los recortes salvajes" en el operativo contra incendios y ha amparado "con su silencio la huida y la desfachatez de Suárez-Quiñones".

En este sentido, la portavoz parlamentaria del PP ha criticado que no hay "ni una tragedia en la que el PSOE no intenté sacar rédito político". "Ni una", ha reiterado Ester Muñoz en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.

A juicio de la dirigente 'popular', España sigue teniendo "incendios graves", especialmente en Castilla y León y Galicia, pero en el PSOE "ya están en campaña".

CRÍTICAS A SÁNCHEZ POR "NO HACER LOS DEBERES"

Por otra parte, la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha reprochado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha hecho los deberes", en su opinión, en labores de prevención de incendios.

En declaraciones a los medios en Granollers (Barcelona), la eurodiputada ha asegurado que "Europa ha desenmascarado los bulos del Gobierno" y que el Tribunal Europeo de Cuentas lo ha dicho muy claro.

Ha relatado que, según el Tribunal de Cuentas, Portugal y Grecia invierten casi el doble que España en prevención y gestión forestal, que han sido las gobiernos autonómicos quienes han trabajado en prevención y que "las comunidades que más han invertido han sido Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid".

Montserrat ha añadido textualmente que se han acabado los bulos de Sánchez contra las autonomías y que Europa está diciendo a Sánchez que "él es el incompetente".

También ha criticado la gestión de Sánchez de los fondos Next Generation diciendo que pidió 401 millones de euros y "todavía faltan 320 millones por invertir en gestión forestal", y ha asegurado que los aviones antiincendios están obsoletos.

EuropaPress

