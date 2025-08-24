Collboni viaja a Jordania y visitará el centro de la ONU para refugiados palestinos

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viaja este domingo a Jordania, donde estará dos días y visitará el centro de acción humanitaria de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) cerca de la capital, Ammán.

Así, retoma parte del viaje que debió empezar el viernes visitando las ciudades de Belén y Ramallah, pero no pudo porque Israel revocó su visado poco antes de viajar a Tel Aviv, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Collboni y la segunda teniente de alcalde de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Maria Eugènia Gay, se reunirán con el subdirector de programas de la UNRWA, Khunal Dar, para ver como se gestiona desde ese punto el envío de ayuda de emergencia a Gaza, así como el funcionamiento del nuevo campamento de Ammán y su programa de salud, proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento.

El alcalde se reunirá también con su homólogo de Ammán, Youssef al-Shawarbeh, con el objetivo de "estrechar lazos" entre ambas ciudades.

"EL COMPROMISO DE LA CIUDAD"

El comunicado municipal afirma que la negativa de Israel a permitir la entrada de Collboni en Tel Aviv "sirve para reforzar el compromiso de la ciudad con los principios que históricamente han guiado su acción" en las relaciones internacionales.

"El Ayuntamiento entiende la diplomacia de ciudades como un mecanismo estratégico para favorecer el diálogo y la paz", de acuerdo con la Estrategia Internacional de Barcelona 2025-2029, añade.

También constata que "la implicación de Barcelona para favorecer la paz entre el estado de Israel y Palestina viene de lejos", y pone como ejemplo que la UE y los países de la orilla sur del Mediterráneo aprobaron en 1995 la 'Declaración de Barcelona', que define como semilla de la actual Unión por el Mediterráneo e inspirada en los Acuerdos de Paz de Oslo.

Además, recuerda que la ciudad "ha desplegado históricamente una intensa cooperación técnica directa con Gaza" y a través de ONG y especialmente, a través de la UNRWA.

Actualmente está en marcha el proyecto para distribuir comida al cual Barcelona ha aportado 300.000 euros y que este lunes visitará el alcalde; y en 2024 Barcelona dobló su aportación económica ordinaria a este organismo, llegando a los 190.000 euros anuales.