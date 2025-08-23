Espana agencias

Libertad para la vecina de Carballo (A Coruña) acusada de provocar 11 incendios forestales

La jueza del Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 3, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad de la mujer acusada de provocar 11 incenidos forestales.

Así lo han trasladado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han explicado que la mujer está investigada por incendio forestal.

Por su parte, el Instituto Armado informó de que la detención se produjo en el marco de la fase de explotación de la operación Monte Fumeiro, que se inició a raíz del incendio ocurrido el pasado día 10 de julio en la parroquia de Entrecruces.

En el transcurso de la misma, se prdujeron otros 10 incendios forestales, en los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto en la misma zona.

Los incendios fueron de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción, lo que obligó a una vigilancia permanente de la zona y a detraer efectivos de otras zonas.

