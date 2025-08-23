Gamarra censura la "humillación" a víctimas del terrorismo y dice que Sánchez no las protege

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado la "humillación a las víctimas" que suponen "homenajes" y manifestaciones como la celebrada por Sare este viernes en Bilbao para pedir regreso a casa de los presos de ETA, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no protegerlas.

Durante su visita a la txosna del PP en la capital vizcaína, con motivo de la Aste Nagusia, la dirigente popular ha denunciado el "enaltecimiento al terrorismo" con los "homenajes" que, según ha dicho, se celebran en las fiestas de Bilbao y que suponen una "humillación a las víctimas".

Según ha precisado, esto ocurre "en txosnas o en manifestaciones", en alusión a la marcha de Sare, que se ha celebrado en la capital vizcaína para pedir la vuelta a casa de "presos, exiliados y deportados" de ETA. "Hay que denunciarlo, porque en una democracia plena, las víctimas no tienen que pedir espacio a la dignidad, tiene que ser la democracia quien les protege", ha manifestado.

Gamarra ha afirmado que "con Pedro Sánchez esto no ocurre" y, por ello, la democracia "necesita una regeneración democrática e institucional" que "devuelva y garantice la dignidad a todas las víctimas del terrorismo". "Que no tengan que estar suplicando que no se les humille, que se activen de manera automática todos los resortes del Estado para protegerles", ha añadido.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha advertido, por otra parte, que "no cabe mirar hacia otro lado" ni "la equidistancia a estas alturas". "Yo acuso a todos aquellos que se han valido y se siguen valiendo de una política penitenciaria al servicio del gobierno de España para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, eso es como se ha sustentado, desde el primer momento, la moción de censura y la investidura", ha criticado.

Gamarra ha asegurado que la política penitenciaria "ha sido utilizada políticamente para que "aquellos que ni colaboran con la justicia ni están ayudando a que se esclarezcan los atentados todavía hoy sin resolver, hoy estén en las calles" con terceros grados.

"Acuso también a todos aquellos que paralizan las leyes que pueden permitir que se frene el enaltecimiento, los homenajes y que se proteja la dignidad de las víctimas, como (Francina) Armengol, como la presidenta del Congreso de los Diputados, que paraliza una ley que ha sido ya aprobada en el Senado, impulsada por el Partido Popular, y que sin embargo la tiene paralizada, para que no haya instrumentos que puedan perseguir", ha dicho.

También ha responsabilizado al PSOE de entregar "la memoria democrática, a través de la ley de memoria democrática" a EH Bildu, que "no puede ser el que escriba la historia democrática del país" porque "está detrás de quien hizo y cometió atentados terroristas".

Cuca Gamarra ha asegurado que el PP, "de la mano de Alberto Núñez Feijóo", dará su espacio a las víctimas a través de la aprobación de una ley "que ponga coto, que ponga freno, que penalice, que incluya infracciones administrativas para todo aquel que quiera homenajear, que quiera enaltecer y que quiera humillar, a través de todo esto, a las víctimas del terrorismo".

También ha reclamado la modificación de la LOREG "para que no puedan ir en listas electorales personas condenadas por terrorismo que no han renunciado y no solo no se arrepienten, sino que no colaboran para que se pueda esclarecer todo aquello".

"Y de la mano también de esta regeneración llegará esa ley, y llegará una derogación importante, y es la derogación de la ley de memoria democrática, que vaya acompañada de una ley de concordia que sea escrita por los demócratas, y que no lleve el sello de Bildu", ha dicho.

Según ha precisado, esa regeneración democrática "tiene mucho que ver también con la memoria" y con que las victimas del terrorismo, "en unas fiestas como las de Bilbao, no tengan que alzar la voz para decir que se está enalteciendo, se están haciendo homenajes, y con ello, se les está humillando", ha concluido.