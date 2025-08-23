Espana agencias

El PP propondrá prohibir los indultos por terrorismo, corrupción y delitos contra menores

Por Newsroom Infobae

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que el PP ha registrado una Proposición No de Ley para que, desde el Congreso de los Diputados, se inste el Gobierno a reformar la Ley que regula el ejercicio de gracia del indulto. Todo con el fin "de blindar nuestro sistema constitucional" y "no permitir que ningún delincuente condenado por terrorismo, por corrupción, por ataques a la integridad territorial o cometidos contra menores puedan acceder a una medida de gracia".

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones en la sede del PP de La Rioja, en Logroño, en donde ha añadido que con esta medida "pretendemos que estos delincuentes tengan que cumplir sus penas" y que nuestro sistema constitucional "no esté en manos de políticos que no tengan principios ni moral".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha hecho este anuncio tras lamentar "lo que se vivió ayer en las calles de Bilbao" que esta semana celebra sus fiestas y en donde se rindieron homenajes y manifestaciones -como la celebrada por Sare- para pedir regreso a casa de los presos de ETA.

A su juicio "ayer se pudo ver cómo la intimidad tomaba las calles" y esto "en una democracia es una vergüenza".

"GARANTIZAR LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS"

"En una democracia plena, el Gobierno lo que hace no es tener como socios a los testaferros de los terroristas. En una democracia plena lo que hace un Gobierno es garantizar la dignidad de las víctimas del terrorismo".

Y también "evitar con todos los mecanismos a su alcance la humillación a las víctimas del terrorismo. Y el Gobierno de España, en manos de Bildu, antepone estar en el poder a la dignidad y la protección a las víctimas del terrorismo".

"¿Y por qué? -pregunta Gamarra- porque todas aquellas leyes que hay que reformar y que hemos planteado que se reformen para que los jueces puedan tener instrumentos suficientes que garanticen que la vergüenza no se hace con la calle, sino que las calles españolas son calles de dignidad, las bloquean".

Así lo han hecho -prosigue- "con las leyes que ha impulsado el PP que están aprobadas en el Senado y que en el Congreso de los Diputados se impide que se tramiten".

"Del mismo modo que esto ocurre también porque Pedro Sánchez, con tal desidia ha entregado, nada más y nada menos que la memoria democrática de España a Bildu y evidentemente los demócratas por ahí no vamos a pasar".

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Gamarra apuesta, por tanto, por "una regeneración democrática que dé el espacio que merecen las víctimas a las víctimas que, por supuesto, están muy por encima del espacio que merecen aquellos que hacen apología del terrorismo".

En este sentido, dentro del compromiso de regeneración, el Partido Popular "tiene muy claro que esa regeneración pasa por la derogación de una ley de memoria democrática y, por supuesto, por la aprobación de leyes que doten a nuestro estado de derecho de los instrumentos necesarios para que en nuestro país, en nuestras calles, en nuestras plazas, nadie pueda humillar a las víctimas del terrorismo, nadie pueda homenajear impunemente a terroristas y eso lo vamos a hacer".

También aboga por medidas "que vengan a reformar aquellos instrumentos que, en manos del Sanchismo, se convierten en instrumentos que pueden ser utilizados para la indignidad" como, por ejemplo, la PNL registrada para reformar la ley que regula el ejercicio de la gracia de indulto. "Por aquí tiene que pasar la regeneración democrática", ha sentenciado.

