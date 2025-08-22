Espana agencias

Vox pide que la UE declare como organización terrorista al Cártel de los Soles, al que víncula con Maduro

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Exteriores con la que reclama la inclusión del Cártel de los Soles, supuestamente vinculado con el presidente venezolano Nicolás Maduro, en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea (UE).

Esta organización de narcotraficantes, explica Vox en la PNL, es una banda criminal transnacional de origen venezolano, con presencia en varios estados europeos, vinculada directamente a actividades relacionadas con las drogas, pero también sobre trata de personas, extorsión, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y otras formas graves de violencia organizada.

En el texto, la formación derechista pide seguir el camino de países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay e incluir este cártel en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea con el objetivo de congelar fondos y activos financiaros, garantizar que no se ponga a su disposición ningún fondo, activo financiero o cualquier otro recurso económico y fomentar la cooperación policial y judicial de los Estados miembros en materia penal.

ABASCAL APOYA LAS MEDIDAS DE TRUMP

El líder de Vox, Santiago Abascal, apoyó el martes la decisión del Gobierno norteamericano de luchar contra este cartel, tachando el régimen de Maduro de "ilegítimo" y "narcoterrorismo". "Sí. Maduro es un narco mafioso. Y Zapatero --en alusión al expresidente del Gobierno español-- su jefe de marketing en Europa. Y Pedro Sánchez el jefe de gabinete del jefe de marketing del fugitivo que dirige un cartel del narcoterrorismo", escribió en redes sociales.

Además, Vox denuncia en la iniciativa parlamentaria el apoyo que el régimen dictatorial cubano brinda al Gobierno venezolano. Por ello, instan a que se active la cláusula democrática prevista el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro.

TAMBIÉN EN EL PARLAMENTO EUROPEO

La misma iniciativa ha sido registrada también en el Parlamento Europeo. A través de una propuesta de resolución, los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías han reclamado al resto de parlamentarios que se pronuncien sobre la "complicidad" con este régimen terrorista".

En el documento, Vox apunta que la actividad de este cártel encaja en la definición de terrorismo recogida en la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, y subraya que la red criminal opera más allá de Venezuela, con presencia en varios países europeos, por lo que insta a la Alta Representante de la UE que proponga al Consejo la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas en la próxima revisión.

"Nosotros no nos vamos a quedar ni callados ni parados frente a los amigos criminales de Sánchez ni de Zapatero", ha resumido en una declaración remitida a los medios el secretario general de la formación, Ignacio Garriga.

