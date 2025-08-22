Espana agencias

Teruel Existe pide políticas de repoblación porque ve demostrado que "la despoblación es la llama que quema los montes"

El portavoz de la Federación de Partidos de la España Vaciada y diputado de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha pedido tanto al Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico como a las propias Comunidades Autónomas que "dejen de hacer políticas de maquillaje y afronten la repoblación de la España vaciada de verdad y, con ello, el reequilibrio territorial del Estado" porque "la despoblación es la llama que quema nuestros montes".

"Estamos viendo cómo arde la España vaciada, no por casualidad ni mala suerte, sino por el abandono al que la han estado sometiendo durante décadas desde todas las instancias políticas", ha criticado Guitarte, quien ha recordado que ya lo advirtieron durante toda la legislatura pasada y que no se les escuchó.

"Una chispa o un rayo son un hecho fortuito, pero lo que no es fortuito son los años y años en los que se ha arrinconado a esa España olvidada, dejándola sin recursos, sin políticas públicas, abandonándola a su suerte y sacrificándola en aras de una prosperidad que nunca era la suya", ha añadido.

"La despoblación a la que nos han condenado se revela ahora no solo como la injusticia que es sino como un error que arruina a todo el país, aunque siempre nos golpea más fuerte a nosotros, los eternos sacrificados", ha lamentado.

TRES CAUSAS ESTRUCTURALES DE LOS INCENDIOS

El portavoz de Teruel Existe ha citado tres causas estructurales como factores determinantes en estos incendios: el cambio climático, que "avanza y contribuye a episodios de temperaturas muy altas"; la más importante, que es "la mala gestión de los bosques" porque "ha desaparecido el modelo tradicional con ganadería extensiva y aprovechamiento forestal por la población rural, y no se ha creado otro, sino que "se ha impuesto una dejación de funciones en ordenación del territorio"; y la despoblación, originada por un modelo de desarrollo "erróneo" seguido en décadas precendentes y que "no se supo o no se quiso corregir a tiempo" y que lleva a un Estado donde el 70% de su superficie está "en progresivo estado de abandono y dejada a su suerte".

"Las políticas públicas han sido capturadas por el lobby de las grandes corporaciones del capitalismo más depredador que busca vaciar el territorio y almacenar a la gente en las ciudades. Han buscado despoblar el territorio para explotarlo sin límites y sin contestación social", ha asegurado.

Igualmente, ha deplorado que "se ha construido un modelo territorial basado en la brecha rural/urbana", que "despuebla el territorio y concentra actividades y riqueza en las ciudades y en la costa".

"Esto no es un modelo espontáneo, sino que responde a los efectos de la política territorial o, precisamente, a la no existencia de política territorial que busque un desarrollo en equilibrio", ha recalcado Guitarte, quien ha insistido en la necesidad de un modelo de gestión del territorio "aplicado a pequeña escala por los habitantes que viven y aman su entorno".

"Necesitamos corregir la mala gestión de los montes y extender las buenas experiencias como las que se han aplicado con el mosaico de bosques y cultivos, o con el apoyo decidido a la ganadería extensiva por su función ecosistémica", ha manifestado.

Por ello, el representante de la España Vaciada ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad social y a la responsabilidad política ante la extrema gravedad de la ola de incendios", y ha insistido en que gobierno central y autonómicos "dejen de tirarse los trastos a la cabeza" y de "hacer políticas de maquillaje y afronten la repoblación de la España vaciada y el reequilibrio territorial del Estado".

