Sánchez felicita por su tarea a la directora de Protección Civil, "al pie del cañón estos días tan largos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido este viernes en defensa de la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, en el ojo del huracán tras tildarla de "pirómana" el dirigente del PP Elías Bendodo, felicitándola por su tarea en "estos días tan largos" por los incendios que están asolando amplias zonas del país.

Lo ha hecho en una comparecencia sin preguntas ante los medios junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, tras visitar el puesto de mando avanzado en Degaña, después de que desde el PP hayan acusado a los socialistas de intentar "desviar la atención" con la polémica suscitada por las declaraciones de Bendodo y evitar así que se hable de la "incompetencia" del Gobierno en la gestión de los incendios.

Sánchez ha reivindicado que el Gobierno ha puesto a disposición todos los efectivos a su alcance para ayudar en la extinción de las llamas y ha aprovechado para "felicitar por su tarea durante todas estas horas y días tan tan largos y noches tan tan largas en los que ha estado al pie del cañón" a Barcones, como responsable de la coordinación de dichos medios y que se encontraba presente durante la visita.

AGRADECIMIENTOS

En este sentido, el presidente ha enumerado los efectivos del Estado desplegados en estos momentos. Así, ha indicado que hay más de 3.400 efectivos de la UME a los que se suman 500 del Ejército junto a 500 vehículos e infraestructuras para combatir las llamas. Además, hay 6.000 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y diez brigadas de bomberos forestales del Ministerio de Transición Ecológica.

Además, Sánchez ha aprovechado para reiterar el agradecimiento del Gobierno a los medios de otros países desplegados en virtud del Mecanismo de Respuesta Europeo, que ya trasladó la víspera en su conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Países como Grecia, Alemania, Francia o Italia, entre otros, que "están demostrando lo que significa Europa y Europa es esto, es solidaridad, es compromiso y es estar a las duras y a las maduras" y están ayudando a España en esta "crisis muy grave" que está viviendo como consecuencia de los incendios.

