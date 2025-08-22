Espana agencias

Quim Torra asegura que "una financiación singular para todos deja de ser singular" para Cataluña

Por Newsroom Infobae

Guardar

El expresidente de catalán Quim Torra ha asegurado que "una financiación singular para todos deja de ser singular para nadie", y ha lamentado que es imposible mantener una diferenciación de Cataluña en un Estado como España que quiere uniformidad, en sus palabras.

Así se ha pronunciado este viernes en declaraciones tras participar en una mesa redonda junto con abogado Gonzalo Boye y el magistrado Guillem Soler en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

En su intervención, Torra también ha asegurado que hay tendencias que han permanecido, a su juicio, inalterables en el Estado desde 1714 hasta la actualidad, como la idea del derecho de conquista, la de que Cataluña es un territorio a asimilar --textualmente-- y que se ha convertido en "el enemigo interno" en España.

TAMPOCO LE SATISFACE EL TRASPASO DE RODALIES

Ha señalado que una de las maneras para asimilar Catalunya fue mediante el Estado de las autonomías, y lo ha comparado con la financiación singular y el traspaso de Rodalies: "Estas financiaciones singulares, que no son singulares, o estas creaciones de empresas ferroviarias que no son empresas catalanas, se trata de poner nombres y conceptos para mover la bolita y quedarnos como siempre, dentro de España".

También han reflexionado sobre el concepto de 'GOIP', Grupo Objetivamente Identificable de Personas, acuñado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para responder a una sentencia del juez Pablo Llarena, y que recogía que todo país de la UE debe respetar euroordenes de otro socio comunitario excepto si se producen vulneraciones de derechos en el país emisor y si van dirigidas contra un 'GOIP'.

Torra considera que el concepto de 'GOIP' "puede perfectamente englobar y ser la marca que permite incluir desde 'lawfare', a los casos de espionaje de Pegasus, a todo el tema de la represión policial", y ha afirmado que los 'Països Catalans' son un 'GOIP' dentro de España, en sus palabras.

LA LEY DE AMNISTÍA PENDIENTE

Por su parte, el magistrado Soler ha señalado que el concepto 'GOIP' se podría aplicar a otros ámbitos más allá de las euroórdenes, y ha apuntado hacia la no aplicación de la Ley de Amnistía como "nuevo terreno de juego".

Tanto Soler como Boye han coincidido en que sería un "error" vincular el concepto 'GOIP' con el derecho a la autodeterminación, y lo ven más como una herramienta de defensa y un instrumento jurídico, al preguntarles Torra por si podría servir como un elemento de ataque en el proceso de independencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gamarra acusa a la directora de Protección Civil de "fracasar" contra los incendios y de "atacar y hacer oposición"

Gamarra acusa a la directora

Baleares contesta a Rego por sus acusaciones de racismo: "Debería mirar la definición y aplicársela a sí misma"

Baleares contesta a Rego por

El PP exige a Interior "más medios " al servicio de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en Murcia

El PP exige a Interior

El PP afirma que la denuncia de Bolaños contra Peinado es "una muestra más de la degeneración" del Gobierno

El PP afirma que la

Moncloa dice que intentará cumplir el plazo para renovar el TC: "Y cada uno tendrá que responder si siempre ha cumplido"

Moncloa dice que intentará cumplir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un vendedor de cupones de

Un vendedor de cupones de la ONCE pide la pensión de gran invalidez y el INSS se la deniega: el Supremo le da la razón y recibirá 4.000 euros al mes

Sánchez anuncia una comisión intermisterial de cambio climático para “preparar el pacto de Estado”

Un doctor explica los motivos por los que “haces el vago”: “No solamente es falta de disciplina”

Un abogado advierte: “Hay dos cosas que son accidentes laborales y nadie lo sabe”

Nathalie Seseña, actriz de ‘La que se avecina’, se confiesa: “El casting fue muy duro, fue un poco extraño”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Precio de la luz en España para el sábado 23 de agosto: las horas más caras y las más económicas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Cuándo empieza la Vuelta a

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”