Gamarra acusa a la directora de Protección Civil de "fracasar" contra los incendios y de "atacar y hacer oposición"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, de "fracasar" en su labor y dedicarse a "atacar, politizar y hacer oposición a los Gobiernos Autonómicos". Según ha apuntado, Barcones, "una política" con un "alto compromiso con el Sanchismo", "llegó tarde y actuó mal" durante los incendios".

En declaraciones a los medios, Gamarra se ha desplazado este viernes a Bilbao para visitar, junto al presidente del PP vasco, Javier De Andrés, y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de la capital vizcaína y secretaria general de la formación en Euskadi, Esther Martínez, la txosna Kaioak instalada por los populares bilbaínos con motivo de la Aste Nagusia.

Asimismo, se ha referido al enfrentamiento entre el PP y el PSOE por el calificativo de "pirómana" que el vicesecretario autonómico de los populares, Elías Bendodo, utilizó para criticar a la directora general de la Protección Civil, Virginia Barcones. Preguntada por si comparte la opinión de sus compañero de partido, Gamarra ha dicho tener "muy claro" que el Gobierno de España "no ha estado a la altura" en su actuación ante los incendios registrados.

Además, ha afirmado que Barcones es "una política, no una técnica" y además, es "la cuarta directora de protección civil" que ha tenido el Gobierno, porque "es un espacio desde el cual proyectarse hacia otras responsabilidades políticas". "Hablamos de quien ha sido delegada del gobierno del Partido Socialista en Castilla y León, y ha asumido y tiene un alto compromiso político con el sanchismo", ha apuntado.

DOS AÑOS SIN PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Para Cuca Gamarra, la directora general de Protección Civil ha incumplido con "sus responsabilidades y con sus obligaciones". Además, ha lamentado que no haya un Plan Nacional de Protección Civil actualizado desde el año 2023 "o un mecanismo" que dé "respuesta nacional de protección civil desde hace cinco años, cuando tendrían que haberlo tenido elaborado".

A su juicio, Barcones se dedica a "atacar, politizar y hacer oposición" a las comunidades autónomas porque "ella ha fracasado en lo que era su labor".

La dirigente popular cree que, desde el primer momento, debería haberse activado "todo". "Desde que la que nombraron tenía que haber estado trabajando para que cuando ocurrieran unas circunstancias como esta, todos los mecanismos ya existieran, y hoy fallan en España", ha insistido.

En su opinión la directora de Protección Civil se ha limitado a "insultar y atacar a los presidentes autonómicos" a los que "ha llamado caprichosos por pedir los medios que necesita una comunidad autónoma para luchar contra el fuego". "Cuando tú los tienes, lo que le han hecho es pedirle aquello que ella puede tener a su alcance para que lo ponga a diario a disposición de las comunidades autónomas y juntos poder luchar contra el fuego", ha señalado.

Por contra, ha asegurado que se ha dedicado a "insultar, descalificar y hacer oposición a los gobiernos autonómicos". "Sin duda alguna no está a la altura de lo que España merece. Ante el fuego hace falta lealtad institucional. Llegar tarde, hacerlo mal, y además dedicarte a atacar e insultar a presidentes autonómicos porque te piden medios sin duda alguna lo que demuestra es que tú has fallado y además que no estás a la altura de lo que los españoles necesitan", ha repetido.

NO VE NECESARIO EL NIVEL TRES

Preguntada por si sería preciso declarar el nivel 3 de emergencia, -que conllevaría que el Gobierno central asumiese la coordinación de las tareas de extinción- Gamarra ha respondido que el nivel 2 "activa ya todos los medios", por lo que no sería necesario. "Con el nivel 2 operativo ya es suficiente para activar todos los medios y, como bien ha dicho el propio ministro del interior es eficaz la gestión que están haciendo los propios presidentes autonómicos de esos dispositivos", ha argumentado.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha insistido en que "con el nivel 2 es suficiente" y ha recomendado al Gobierno "cooperar". "Es lo que tendría que haber hecho desde el primer momento porque en las crisis de emergencias el tiempo sí que cuenta, y no es lo mismo actuar tarde y mal que actuar desde el primer momento con lealtad", ha dicho.

De nuevo, ha demandado un sistema nacional de protección civil en España que "active ese mecanismo de respuesta nacional que no existe" porque "cinco años después este gobierno se ha dedicado a otras cosas" que no han sido "trabajar por España y a poner los medios para afrontar crisis de emergencia".