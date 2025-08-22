Eurodiputado del PSC ve "un ataque al conjunto de la UE" el veto de Israel al alcalde de Barcelona

El vicepresidente del Parlamento Europeo y líder del PSC en Bruselas, Javi López, ha lamentado el veto de Israel al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el cual ve un "ataque al conjunto de la UE".
Así se ha expresado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press después de que este viernes las autoridades hebreas hayan notificado al primer edil que le revocaban su permiso para entrar en el país, algo que López ve "intolerable".
"Quien arrasa Gaza, somete a su población al hambre y veta a representantes europeos demuestra un desprecio absoluto por el derecho internacional", ha señalado.
