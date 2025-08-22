Espana agencias

Eurodiputado del PSC ve "un ataque al conjunto de la UE" el veto de Israel al alcalde de Barcelona

Por Newsroom Infobae

Guardar

El vicepresidente del Parlamento Europeo y líder del PSC en Bruselas, Javi López, ha lamentado el veto de Israel al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el cual ve un "ataque al conjunto de la UE".

Así se ha expresado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press después de que este viernes las autoridades hebreas hayan notificado al primer edil que le revocaban su permiso para entrar en el país, algo que López ve "intolerable".

"Quien arrasa Gaza, somete a su población al hambre y veta a representantes europeos demuestra un desprecio absoluto por el derecho internacional", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE pedirá la "gestión compartida" de la Mezquita de Córdoba si se confirma "negligencia" del Cabildo en el incendio

El PSOE pedirá la "gestión

Greta Thunberg y decenas de barcos zarparán el 31 de agosto de Barcelona en la "mayor misión humanitaria" hacia Gaza

Greta Thunberg y decenas de

Bolaños pide al CGPJ que "depure responsabilidades" por las "irregularidades" del juez Peinado en su interrogatorio

Bolaños pide al CGPJ que

El Congreso debatirá la próxima semana las peticiones del PP para citar a seis ministros antes de septiembre

El Congreso debatirá la próxima

Von der Leyen traslada a Sánchez que "Europa está con España" en la lucha contra los incendios

Von der Leyen traslada a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado advierte: “Hay dos

Un abogado advierte: “Hay dos cosas que son accidentes laborales y nadie lo sabe”

Nathalie Seseña, actriz de ‘La que se avecina’, se confiesa: “El casting fue muy duro, fue un poco extraño”

El vino europeo no se salva de los aranceles de Trump: las empresas expresan su “profunda decepción”, pero mantienen la esperanza

Una notaria advierte a los solteros que se casen ya con una vivienda en propiedad: “Puede dejar de ser solo tuya desde el día de la boda”

Estas son las consecuencias de no lavar tu termo: esta es la peligrosa advertencia de un estudio

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 22 de agosto

DEPORTES

Nuevo revés contra la idea

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”