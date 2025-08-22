Espana agencias

El PP recuerda a Sánchez que su anunciada Comisión de Cambio Climático lleva creada desde 2011: Ineptitud y propaganda

El PP ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Comisión Interministerial que reunirá el próximo martes para preparar su oferta de pacto de Estado no es una ninguna nueva institución, sino que existe desde 2011 y lleva siete años adscrita al Ministerio de Transición Ecológica. "Incompetencia, ineptitud y propaganda", ha resumido la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz.

En su visita a Asturias de este viernes, el presidente del Gobierno ha anunciado la creación de una comisión interministerial de cambio climático para allanar el camino en la consecución de un pacto de Estado contra la emergencia climática, al que ha vuelto a invitar a sumarse a todas las instituciones.

En un mensaje en la red social X, Ester Muñoz ha recogido una disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado en 2011 en la que se crea una Comisión Interministerial de Cambio Climático en el seno del Ministerio de Agricultura. Y otra de 2018 en la que el organismo se adscribe al Ministerio de Transición Ecológica.

"Sánchez anuncia la creación de una comisión interministerial de cambio climático que lleva creada desde 2011 y renombrada en 2018. Más incompetencia, ineptitud y propaganda", ha escrito la portavoz del PP.

En su mensaje, recogido por Europa Press, Ester Muñoz cuestiona que el presidente que "no es capaz de aprobar un presupuesto" quiere "salvar el planeta" con el mismo pacto de Estado que prometió hace tres años y con una comisión que lleva 14 años creada. "Insolvencia total", remacha.

