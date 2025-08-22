Espana agencias

El PP exige a Interior "más medios " al servicio de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en Murcia

Por Newsroom Infobae

Guardar

La diputada nacional del PP Isabel Borrego ha demandado al Ministerio del Interior que, "de forma urgente", dote "de más medios materiales y humanos" a la Guardia Civil de la Región de Murcia para que pueda luchar "con garantías y máxima seguridad" contra el narcotráfico en las costas de la comunidad.

El Grupo Popular presentó en junio una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno de Sánchez a que "asuma" las reivindicaciones de los guardias civiles en este sentido.

La intención de la iniciativa es que "no vuelvan a ocurrir episodios como los que tuvieron lugar hace un año en Barbate (Cádiz), en la que fallecieron dos guardias civiles, tras ser embestidos por una narcolancha", según informaron fuentes del PP regional en un comunicado.

Borrego ha afirmado que en la Región de Murcia son continuos los hallazgos en las playas de restos de las operaciones de narcotráfico, aunque la Benemérita "solo dispone de dos embarcaciones de servicio marítimo y no siempre están a disposición de los agentes", ha afirmado tras hablar con representantes autonómicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

"El Ministerio del Interior reconoce la existencia de nuevas bandas de narcotraficantes, pero frente a esa realidad no están tomando las medidas necesarias, como establecer nuevos protocolos de actuación, dotar de más medios materiales y humanos, y poner en marcha más medidas de seguridad, para así poner coto a la entrada de sustancias estupefacientes", ha reclamado Borrego.

En el texto remitido a la Comisión de Interior se pone de relieve que existe un "desequilibrio operacional" entre los agentes y los narcotraficantes que compromete la seguridad de los primeros, en un contexto de "escalada en la agresividad y desprecio por la autoridad, consolidando un entorno de confrontación directa en alta mar".

A juicio de Borrego, "es necesario un compromiso del Gobierno central aumentando los efectivos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes organizadas, como también demandan los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como la sociedad civil".

El PP ha señalado que, además de en la lucha contra el narcotráfico, la Guardia Civil tiene competencias en materia de vigilancia del litoral, inmigración ilegal, protección de infraestructuras críticas y actuaciones en aguas jurisdiccionales españolas, por lo que se "enfrenta a situaciones que requieren el uso de medios coercitivos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gamarra acusa a la directora de Protección Civil de "fracasar" contra los incendios y de "atacar y hacer oposición"

Gamarra acusa a la directora

Baleares contesta a Rego por sus acusaciones de racismo: "Debería mirar la definición y aplicársela a sí misma"

Baleares contesta a Rego por

Quim Torra asegura que "una financiación singular para todos deja de ser singular" para Cataluña

Quim Torra asegura que "una

El PP afirma que la denuncia de Bolaños contra Peinado es "una muestra más de la degeneración" del Gobierno

El PP afirma que la

Moncloa dice que intentará cumplir el plazo para renovar el TC: "Y cada uno tendrá que responder si siempre ha cumplido"

Moncloa dice que intentará cumplir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un vendedor de cupones de

Un vendedor de cupones de la ONCE pide la pensión de gran invalidez y el INSS se la deniega: el Supremo le da la razón y recibirá 4.000 euros al mes

Sánchez anuncia una comisión intermisterial de cambio climático para “preparar el pacto de Estado”

Un doctor explica los motivos por los que “haces el vago”: “No solamente es falta de disciplina”

Un abogado advierte: “Hay dos cosas que son accidentes laborales y nadie lo sabe”

Nathalie Seseña, actriz de ‘La que se avecina’, se confiesa: “El casting fue muy duro, fue un poco extraño”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Precio de la luz en España para el sábado 23 de agosto: las horas más caras y las más económicas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Cuándo empieza la Vuelta a

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”