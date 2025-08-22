El PP exige a Interior "más medios " al servicio de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en Murcia

La diputada nacional del PP Isabel Borrego ha demandado al Ministerio del Interior que, "de forma urgente", dote "de más medios materiales y humanos" a la Guardia Civil de la Región de Murcia para que pueda luchar "con garantías y máxima seguridad" contra el narcotráfico en las costas de la comunidad.

El Grupo Popular presentó en junio una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno de Sánchez a que "asuma" las reivindicaciones de los guardias civiles en este sentido.

La intención de la iniciativa es que "no vuelvan a ocurrir episodios como los que tuvieron lugar hace un año en Barbate (Cádiz), en la que fallecieron dos guardias civiles, tras ser embestidos por una narcolancha", según informaron fuentes del PP regional en un comunicado.

Borrego ha afirmado que en la Región de Murcia son continuos los hallazgos en las playas de restos de las operaciones de narcotráfico, aunque la Benemérita "solo dispone de dos embarcaciones de servicio marítimo y no siempre están a disposición de los agentes", ha afirmado tras hablar con representantes autonómicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

"El Ministerio del Interior reconoce la existencia de nuevas bandas de narcotraficantes, pero frente a esa realidad no están tomando las medidas necesarias, como establecer nuevos protocolos de actuación, dotar de más medios materiales y humanos, y poner en marcha más medidas de seguridad, para así poner coto a la entrada de sustancias estupefacientes", ha reclamado Borrego.

En el texto remitido a la Comisión de Interior se pone de relieve que existe un "desequilibrio operacional" entre los agentes y los narcotraficantes que compromete la seguridad de los primeros, en un contexto de "escalada en la agresividad y desprecio por la autoridad, consolidando un entorno de confrontación directa en alta mar".

A juicio de Borrego, "es necesario un compromiso del Gobierno central aumentando los efectivos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes organizadas, como también demandan los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como la sociedad civil".

El PP ha señalado que, además de en la lucha contra el narcotráfico, la Guardia Civil tiene competencias en materia de vigilancia del litoral, inmigración ilegal, protección de infraestructuras críticas y actuaciones en aguas jurisdiccionales españolas, por lo que se "enfrenta a situaciones que requieren el uso de medios coercitivos".