Espana agencias

El PP afirma que la denuncia de Bolaños contra Peinado es "una muestra más de la degeneración" del Gobierno

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que la denuncia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el juez Juan Carlos Peinado es "una muestra más de la degeneración institucional" y de cómo "desde el Poder Ejecutivo se ataca a la independencia del Poder Judicial".

En declaraciones a los medios informativos tras visitar la txosna del PP en Bilbao junto al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, Gamarra ha lamentado "el grado de degeneración institucional y democrática" que, en su opinión, supone que Bolaños haya denunciado a Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --que ha abierto diligencias--, por el interrogatorio al que le sometió como testigo por el caso Begoña Gómez.

A su juicio, se trata de una situación en la que "el propio Gobierno es el que ataca a los jueces y no respeta a la justicia" del país. "Que el ministro de justicia de España no respete a la justicia en nuestro país, su independencia, es gravísimo, es la demostración de esa degeneración en la que estamos inmersos", ha insistido.

Cuca Gamarra ha advertido de que "a los jueces hay que respetarlos, hay que dejarlos trabajar y que hagan su labor", algo que, en su opinión, "tiene que hacer, el primero de todos, el presidente del Gobierno de España, y el segundo, el ministro de Justicia".

"Pero si el presidente del Gobierno le ha presentado una querella a un juez que está investigando a su familia, pues el ministro lo único que intenta es seguir la querella en esta misma línea, no vaya a ser que lo cese por no atacar a los jueces en nuestro país", ha ironizado.

Por ello, ha reiterado que la denuncia contra Peinado, ante el máximo órgano de gobierno de los jueces, es "una muestra más de la degeneración, de cómo desde el poder ejecutivo se ataca a la independencia del poder judicial". "Esto demuestra la falta de rigor y de principios democráticos en los que se asienta el Gobierno de España en estos momentos", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Moncloa dice que intentará cumplir el plazo para renovar el TC: "Y cada uno tendrá que responder si siempre ha cumplido"

Moncloa dice que intentará cumplir

Sánchez felicita por su tarea a la directora de Protección Civil, "al pie del cañón estos días tan largos"

Sánchez felicita por su tarea

El PSOE advierte de que los presidentes autonómicos deberán rendir cuentas de "qué ha hecho cada uno" ante los incendios

El PSOE advierte de que

Sánchez anuncia una comisión intermisterial de cambio climático para allanar el camino al pacto de Estado

Sánchez anuncia una comisión intermisterial

El PP exige a Interior "más medios " al servicio de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en Murcia

El PP exige a Interior
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un vendedor de cupones de

Un vendedor de cupones de la ONCE pide la pensión de gran invalidez y el INSS se la deniega: el Supremo le da la razón y recibirá 4.000 euros al mes

Sánchez anuncia una comisión intermisterial de cambio climático para “preparar el pacto de Estado”

Un doctor explica los motivos por los que “haces el vago”: “No solamente es falta de disciplina”

Un abogado advierte: “Hay dos cosas que son accidentes laborales y nadie lo sabe”

Nathalie Seseña, actriz de ‘La que se avecina’, se confiesa: “El casting fue muy duro, fue un poco extraño”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Precio de la luz en España para el sábado 23 de agosto: las horas más caras y las más económicas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Cuándo empieza la Vuelta a

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”