El PP afirma que la denuncia de Bolaños contra Peinado es "una muestra más de la degeneración" del Gobierno

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que la denuncia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el juez Juan Carlos Peinado es "una muestra más de la degeneración institucional" y de cómo "desde el Poder Ejecutivo se ataca a la independencia del Poder Judicial".

En declaraciones a los medios informativos tras visitar la txosna del PP en Bilbao junto al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, Gamarra ha lamentado "el grado de degeneración institucional y democrática" que, en su opinión, supone que Bolaños haya denunciado a Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --que ha abierto diligencias--, por el interrogatorio al que le sometió como testigo por el caso Begoña Gómez.

A su juicio, se trata de una situación en la que "el propio Gobierno es el que ataca a los jueces y no respeta a la justicia" del país. "Que el ministro de justicia de España no respete a la justicia en nuestro país, su independencia, es gravísimo, es la demostración de esa degeneración en la que estamos inmersos", ha insistido.

Cuca Gamarra ha advertido de que "a los jueces hay que respetarlos, hay que dejarlos trabajar y que hagan su labor", algo que, en su opinión, "tiene que hacer, el primero de todos, el presidente del Gobierno de España, y el segundo, el ministro de Justicia".

"Pero si el presidente del Gobierno le ha presentado una querella a un juez que está investigando a su familia, pues el ministro lo único que intenta es seguir la querella en esta misma línea, no vaya a ser que lo cese por no atacar a los jueces en nuestro país", ha ironizado.

Por ello, ha reiterado que la denuncia contra Peinado, ante el máximo órgano de gobierno de los jueces, es "una muestra más de la degeneración, de cómo desde el poder ejecutivo se ataca a la independencia del poder judicial". "Esto demuestra la falta de rigor y de principios democráticos en los que se asienta el Gobierno de España en estos momentos", ha concluido.