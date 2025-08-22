Espana agencias

El PP acusa al PSOE de usar las críticas a la jefa de Protección Civil para "desviar la atención" de su "incompetencia"

Por Newsroom Infobae

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado a los socialistas de utilizar las críticas del dirigente 'popular' Elías Bendodo a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, para "desviar la atención" y que "no se hable de su incompetencia" a la hora de gestionar los incendios forestales.

Así se ha pronunciado Montserrat en una rueda de prensa desde Génova al ser preguntada por las críticas que lanzó este jueves su compañero de partido a Barcones, a la que definió como "una pirómana más" por sus palabras sobre la gestión de los fuegos.

"Si tanto les molesta lo que se dijo, yo pregunto que dónde estaba el PSOE cuando un diputado socialista del Congreso llamó pirómano al presidente de la Diputación de Salamanca", ha añadido la portavoz del PP en Bruselas en referencia al portavoz de Interior del PSOE, David Serrada.

LA GENTE QUIERE SOLUCIONES

En este contexto, Montserrat ha defendido que los ciudadanos "quieren soluciones", por lo que ha apelado al Gobierno a "dárselas", aunque ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez haya puesto al frente de Protección Civil a "una persona que ha entrado en la confrontación política".

Asimismo, la dirigente 'popular' ha contrapuesto la ayuda europea para luchar contra los incendios con la gestión del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de "confrontar" con "ideología y sectarismos".

"Y es lo mismo que tendría que hacer el gobierno en todas las crisis. Inmediatez, solidaridad y coordinación con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, porque hacer eso es ayudar a los españoles y hacer lo contrario es dar las espaldas a los españoles", ha sentenciado.

