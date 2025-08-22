El Parlamento andaluz decide hoy si celebra un Pleno extraordinario sobre incendios forestales y la Mezquita de Córdoba

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz se reunirá este viernes, 22 de agosto, para abordar, entre otros asuntos, solicitudes de comparecencia de consejeros del Gobierno de la Junta registradas por el Grupo Socialista en relación a los recientes incendios forestales que durante este mes han afectado al término de Tarifa (Cádiz), y al fuego que afectó el pasado día 8 a la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Así se desprende del orden del día de dicha reunión de la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la Cámara en periodos vacacionales como el actual de agosto--, consultado por Europa Press y programada para las 12,00 horas de este viernes día 22.

La Diputación Permanente se reunirá en la sala de la Junta de Portavoces, y comenzará su encuentro abordando el debate para la convalidación o derogación del Decreto-ley 3/2025, de 4 de agosto, aprobado este mes por el Gobierno andaluz por el que se articula un periodo transitorio para garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares.

A renglón seguido se dará paso al debate de una serie de solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara para, por un lado, acoger una comparecencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a propuesta del Grupo Socialista para que informe "sobre la cobertura informativa realizada por la Radiotelevisión Andaluza (RTVA) respecto al incendio ocurrido en la Mezquita de Córdoba el pasado 8 de agosto".

De igual modo, el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ante el Pleno del Parlamento para "informar sobre el incendio acaecido en la Mezquita-Catedral de Córdoba el día 8 de agosto de 2025 y las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía en relación con la conservación, restauración y protección de este bien Patrimonio Mundial".

Asimismo, la Diputación Permanente debatirá el viernes si convoca una sesión extraordinaria del Pleno a solicitud del Grupo Socialista para acoger otra comparecencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa para "informar sobre los incendios en Tarifa", y de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, para abordar el mismo asunto y sus "consecuencias medioambientales".

Tras conocerse el orden del día de esta reunión de la Diputación Permanente, los grupos parlamentarios de Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía informaron esta semana del registro conjunto de otra solicitud de convocatoria de una "sesión extraordinaria" del Pleno de la Cámara autonómica que incluya comparecencias de consejeros del Gobierno andaluz por los incendios forestales registrados este año en Andalucía, y por el referido incendio que afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto.