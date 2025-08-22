Espana agencias

Bolaños pide al CGPJ que "depure responsabilidades" por las "irregularidades" del juez Peinado en su interrogatorio

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "depure responsabilidades" por las "irregularidades" que atribuye al juez Juan Carlos Peinado durante el interrogatorio que le practicó como testigo el pasado 16 de abril en el marco del denominado 'caso Begoña Gómez'.

Así se ha pronunciado este viernes en declaraciones a la prensa desde la sede del Palacio del Parcent, en Madrid, tras su reunión con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Manuel Villoria.

"Lo que pido en este momento es que trabaje el Consejo General del Poder Judicial, que depure las responsabilidades que se puedan derivar de esas irregularidades", ha manifestado, para luego pedir que se deje trabajar al órgano de gobierno de los jueces.

CASO BEGOÑA GÓMEZ

Las declaraciones de Bolaños tienen lugar después de que esta misma semana se diera a conocer que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid a raíz de las quejas presentadas por el ministro.

En concreto, Bolaños presentó una primera denuncia el 4 de junio y otra el 29 de julio, en las que informa sobre presuntas irregularidades cometidas por Peinado durante el interrogatorio que le practicó el pasado 16 de abril desde su despacho en Moncloa.

En aquella ocasión, el ministro se desligó del nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, pero aseguró que la designación de la asesora en 2018 se realizó conforme a la ley de contratación de personal eventual.

EL JUEZ LE AMENAZO CON UN CAREO Y LE REPROCHÓ "EVASIVAS"

Durante el interrogatorio, Peinado reprochó al ministro que contestara con "evasivas" a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver "obligado" a acordar un careo para contrastar sus respuestas, según se desprende del audio de la declaración, al que tuvo acceso Europa Press. "Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso", contestó Bolaños.

En un punto concreto, el juez llegó a cuestionar la actitud del ministro en su testifical. "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa", le interpeló. "Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa", contestó Bolaños, lo que llevó a que el magistrado le dijese que quizás sería porque "no está habituado a un interrogatorio". "Desde luego que no, claro", zanjó el ministro.

Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press han precisado que la diligencia informativa abierta a Peinado se trata de un procedimiento "habitual" que se realiza cada vez que se recibe una queja para determinar si hay material disciplinaria y si procede o no abrir expediente.

NUEVA IMPUTACIÓN A LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

En el auto del pasado lunes, en el que el juez imputó un delito de malversación a Gómez y le citó a declarar el próximo septiembre, Peinado aseguraba que había tenido conocimiento de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ mantiene abiertas unas diligencias informativas en su contra. No obstante, el instructor no precisaba quién había presentado la queja.

En dicha resolución, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, el instructor aprovechó para avisar de que no ha recibido notificación alguna de la decisión del Supremo de archivar su exposición razonada.

