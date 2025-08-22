Espana agencias

Baleares contesta a Rego por sus acusaciones de racismo: "Debería mirar la definición y aplicársela a sí misma"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha contestado este viernes a las acusaciones de "racismo" por parte de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y ha considerado que debería aplicarse a sí misma la definición de ese término.

Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, un día después de que Rego considerara que la suspensión cautelar que la Abogacía de la Comunidad Autónoma pretende pedir al Tribunal Supremo (TS) para paralizar el reparto de menores migrantes desde Canarias y Ceuta.

"Sorprende que el Gobierno y una ministra que no se está preocupando nada de la situación de los menores migrantes que llegan directamente a nuestras costas, o que quiere hacer un reparto y le dan igual las condiciones en las que se pueden encontrar los menores acogidos, acuse de racista a nadie", ha replicado Costa.

El también vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha considerado que las palabras de la ministra, que en mensaje publicado en sus redes sociales reprochó a Baleares no haber asistido a la última Sectorial de Infancia y sostuvo que su rechazo al reparto no es por "falta de medios" sino por "racismo", demuestran una "hipocresía absoluta".

La no participación en la Sectorial, ha defendido Costa, fue como protesta a un reparto de menores migrantes que Baleares "no comparte" y porque el orden del día había sido votado en contra en la comisión previa. "Era de toda lógica que el Govern no asistiera", ha apuntado.

También ha recriminado a la ministra que los fondos económicos que el Gobierno iba a destinar ese día a Baleares --y a otras comunidades--, dos millones de euros, son "absolutamente insuficientes".

"La ministra debería mirarse la definición de racismo y aplicársela a sí misma", ha concluido el conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

BALEARES ENTIENDE A CANARIAS, PERO DEFIENDE SUS INTERESES

Costa, preguntado al respecto, también ha contestado a las declaraciones realizadas esta mañana el viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, acerca de la suspensión cautelar del reparto que pretende Baleares.

El Ejecutivo canario ha considerado que se trata de una decisión que supone "un ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad" hacia una comunidad autónoma, Baleares, que "acoge a 5.000 niños y niñas menores menos que Canarias".

"Baleares parte de una premisa que, además, es falsa. (...). Los datos son incontestables. Ellos han recibido 5.000 migrantes en 2025, y nosotros hemos superado la barrera de los 12.000. Ellos cuentan con 680 menores, y nosotros con más de 5.500", ha puntualizado Caraballo.

El portavoz del Govern ha dicho comprender la "situación dramática" que vive Canarias desde hace años. Tanto es así, ha defendido, que lo que están intentando hacer "todo lo posible cuando todavía estamos a tiempo" para que la situación que allí viven "no sea una realidad en Baleares".

"Entendemos la situación, pero el Govern debe defender los intereses de los ciudadanos de Baleares", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gamarra acusa a la directora de Protección Civil de "fracasar" contra los incendios y de "atacar y hacer oposición"

Gamarra acusa a la directora

Quim Torra asegura que "una financiación singular para todos deja de ser singular" para Cataluña

Quim Torra asegura que "una

El PP exige a Interior "más medios " al servicio de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en Murcia

El PP exige a Interior

El PP afirma que la denuncia de Bolaños contra Peinado es "una muestra más de la degeneración" del Gobierno

El PP afirma que la

Moncloa dice que intentará cumplir el plazo para renovar el TC: "Y cada uno tendrá que responder si siempre ha cumplido"

Moncloa dice que intentará cumplir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un vendedor de cupones de

Un vendedor de cupones de la ONCE pide la pensión de gran invalidez y el INSS se la deniega: el Supremo le da la razón y recibirá 4.000 euros al mes

Sánchez anuncia una comisión intermisterial de cambio climático para “preparar el pacto de Estado”

Un doctor explica los motivos por los que “haces el vago”: “No solamente es falta de disciplina”

Un abogado advierte: “Hay dos cosas que son accidentes laborales y nadie lo sabe”

Nathalie Seseña, actriz de ‘La que se avecina’, se confiesa: “El casting fue muy duro, fue un poco extraño”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Precio de la luz en España para el sábado 23 de agosto: las horas más caras y las más económicas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Cuándo empieza la Vuelta a

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”