Von der Leyen traslada a Sánchez que "Europa está con España" en la lucha contra los incendios

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "Europa está con España en su lucha contra los incendios forestales" y ha garantizado que "el día después" el bloque comunitario estará presente "para apoyar la recuperación" con el Fondo Europeo de Solidaridad.

Así lo ha transmitido Von der Leyen en un mensaje en la red social 'X' tras haber hablado durante la tarde de este jueves con Sánchez. Asimismo, ha destacado que los equipos de rescEU están "sobre el terreno combatiendo las llamas junto a los bomberos españoles".

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha agradecido el apoyo de la Unión Europea y ha asegurado que esta respuesta representa su "mejor" versión. "Estamos siendo testigos de la mejor Europa. La que nos protege frente a la adversidad", ha afirmado Sánchez en una publicación en la misma plataforma.

Además, ha señalado que los dos han hablado de "la necesidad de seguir apostando por el Mecanismo Europeo de protección civil", herramienta que el presidente cree que servirá para ayudar a España en la recuperación.

Por último, ha reivindicado "la unidad, la solidaridad y la cooperación" y ha insistido en volver a agradecer a los 27 por "el apoyo ante los incendios que asolan" a España.

NUEVE PAÍSES DE LA UE AYUDAN A ESPAÑA ANTE LOS INCENDIOS

Al hilo, cabe recordar que este jueves Grecia y Rumanía han enviado equipos terrestres para ayudar a las tareas de extinción del fuego. Con el paso dado por estos dos Estados miembros, ya son nueve los países del bloque que han movilizado medios aéreos o equipos técnicos para asistir a las autoridades nacionales ante los graves incendios de las últimas semanas en España.

Cuatro aviones cisternas fueron movilizados desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de la UE, mientras que otros cuatro helicópteros han sido desplegados por parte de Países Bajos, dos, y República Checa, uno, y Eslovaquia, uno.

Bruselas ha confirmado que el dispositivo de España se trata de la mayor coordinación de medios y equipos frente a incendios de este verano. Toda la ayuda se gestiona a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE que pone en contacto las necesidades del país afectado por el desastre con los ofrecimientos de los socios europeos.

