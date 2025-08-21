UPN ve a Chivite "débil y acorralada por la corrupción" y critica que "no asume responsabilidades"

Espana agencias

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que María Chivite es una presidenta "débil y acorralada por la corrupción" y ha criticado que el Gobierno foral está "más preocupado por tapar el siguiente escándalo de la presunta trama de corrupción -del caso Cerdán- que de la gestión y los servicios públicos".

En una rueda de prensa para hacer una valoración del ecuador de la legislatura, Cristina Ibarrola ha afirmado que el balance está "marcado por sospechas de corrupción que han puesto contra las cuerdas a la presidenta, que sigue sin asumir responsabilidades políticas y sin dimitir". "La presidenta está escondida, no da explicaciones y no asume responsabilidades políticas, no da la cara y evita responder preguntas que delatan lo acorralados que están. Hace como que nada va con ella", ha criticado.

Ibarrola ha asegurado que en estos dos años se ha visto a la presidenta "al dictado de Sánchez, Cerdán y Otegi, y nunca del interés de Navarra". "Han caído Cerdán y Alzórriz, Sánchez está como Chivite, rodeado de casos de corrupción, y Otegi sigue más fuerte gracias al blanqueamiento del Partido Socialista, ¿pero qué imagen traslada Navarra al resto de España o al resto del mundo? Han dinamitado la imagen de Navarra vinculándola con corrupción", ha lamentado.

Además, la presidenta de UPN ha criticado también la gestión que está realizando el Ejecutivo foral, señalando que es el Gobierno que "cuanto mayor presupuesto tiene, peores resultados obtiene; es el Gobierno de cuanta más estructura y más personal, peor atiende a los navarros". "No es una mera percepción, no es algo que digamos desde UPN, lo dicen los indicadores, que son una enmienda total al triunfalismo y la Navarra idílica que nos pretende vender María Chivite", ha señalado la presidenta de UPN. Ibarrola ha afirmado que "quedan dos años de legislatura, pero con todo esto, nosotros la damos por perdida".

NI HONESTO, NI DE PROGRESO

La presidenta de UPN ha criticado que Chivite "proclama tener un Gobierno honesto y de progreso, pues ni es honesto ni de progreso". "Un Gobierno cercado por un entorno corrupto y sometido a Otegi ni tiene honestidad ni nada que se le parezca", ha censurado.

Cristina Ibarrola ha afirmado que "estamos ante un Gobierno podrido por la corrupción ética y moral" por los acuerdos con EH Bildu y "al que se le une ahora una larga sombra de sospecha de la peor corrupción".

"Hay una evidente responsabilidad de quien se ha beneficiado políticamente de todo ello, de quien hizo de Cerdán su mentor y su conseguidor, de quien confió en él, de quien a pesar de conocer las denuncias de irregularidades realizadas por funcionarios especializados y expertos en contratación pública, y de las reiteradas advertencias que le hacíamos desde UPN, terminó adjudicando la mayor obra pública de los últimos años en Navarra al propio Cerdán", ha indicado.

La presidenta de UPN ha añadido que Chivite "se reunió varias veces con Antxon Alonso -administrador de Servinabar- con supuestos pretextos que luego han sido desmentidos".

También ha acusado a la presidenta de engañar a vecinos de Erripagaña diciendo que "no se iban a construir unas viviendas que luego acabó adjudicando a Servinabar".

"Teniendo en cuenta la gravedad institucional de todo esto que está aconteciendo, no sería necesario hablar de la gestión de este Gobierno, pero es que ni estamos ante un Gobierno honesto ni ante un Gobierno que haga avanzar o progresar a Navarra --sostiene--. A Chivite no le sirve ni lo uno ni lo otro para justificar seguir al frente de este Gobierno".

Así, la presidenta de UPN ha afirmado que el Gobierno foral se encuentra "sin respuestas" ante problemas como las listas de espera en salud, el acceso a la vivienda o la pobreza. "Estamos ante un Gobierno sin respuestas, que da la espalda a los ciudadanos y que criminaliza a otros para culparles de sus fracasos", ha censurado.

Ibarrola ha afirmado que el Gobierno no tiene respuesta "ante las más de 62.000 personas que esperan una consulta médica, 24.000 personas más con Chivite como presidenta". "¿Cómo puede explicar que solo los canarios esperen más que los navarros para una consulta médica?", ha planteado.

La presidenta de UPN ha afirmado además que con Chivite "se ha duplicado el número de familias en espera de una vivienda protegida y hemos pasado de 10.476 a superar las 21.000 familias que esperan una vivienda protegida en Navarra". "Solo 13 de cada 100 jóvenes navarros logran empanciparse, el peor dato histórico en Navarra", ha criticado.

SIN COMENTARIOS SOBRE BURLADA

Por otro lado, Ibarrola ha evitado pronunciarse sobre las críticas que ha realizado Contigo-Zurekin de que el grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Burlada ha intentado justificar como gastos subvencionables conceptos no relacionados con el trabajo municipal, como menús durante Sanfermines, joyas o teléfonos de última generación.

La presidenta de los regionalistas ha afirmado que no conocía el tema y se ha mostrado "segura" de que la portavoz de UPN en el Ayuntamiento "dará las justificaciones". "En estos momentos no conozco el detalle. De todos modos estamos muy acostumbrados también por parte de ciertas formaciones a airear públicamente en medios de comunicación cuestiones. Nosotros, ante el caso de Belate, lo tuvimos muy claro. Vamos a la Guardia Civil y denunciamos. Y a Contigo-Zurekin yo le invito desde aquí a que si ve alguna irregularidad, vaya y lo denuncie", ha señalado.

