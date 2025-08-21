Un grupo de nueve menores migrantes solicitantes de asilo llega este jueves desde Canarias a la Península

Nueve niñas menores migrantes no acompañadas solicitantes de asilo han viajado en la mañana este jueves desde Canarias a la Península, tal y como estaba previsto por el Ejecutivo autonómico y central. Se trata de la tercera derivación realizada hasta la fecha en respuesta al auto del Tribunal Supremo.

Con origen en Guinea, Senegal (2), Gambia (2), Costa de Marfil y Mali (3), se trata de un conjunto de menores procedentes de centros gestionados por el Gobierno canario, y no del 'Canarias 50', ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, según han precisado fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional a Europa Press.

El próximo domingo, además, saldrá otro grupo de menores migrantes solicitantes de asilo, como segunda derivación realizada esta semana. En esta ocasión serán siete chicos malienses, desde el centro 'Canarias 50'.

DOS NUEVOS TRASLADOS EN UNA SEMANA

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya había avanzado este lunes 18 de agosto que el Gobierno realizaba esta semana dos nuevos traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península.

"Adelanto que esta semana tendremos dos derivaciones más. Y por eso apelo a aquellas administraciones que, a donde lleguen esos niños, les reciban también con lo mejor que tengan. Y no con pancartas. Y no con muros. Y no con afirmaciones de 'aquí no los quiero', porque eso es lo que está ocurriendo", señaló Torres.

Así lo ha puso de manifiesto al término de la reunión del lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo, en Lanzarote para abordar diferentes cuestiones de la agenda canaria.

Torres agradeció a las instituciones y representantes públicos que están poniendo "lo máximo" para que esos niños lleguen a sus territorios. En esta misma línea, también criticó "a quienes ponen palos en las ruedas".

"Pusimos en la mesa la opción de Pozuelo y automáticamente, como saben todos ustedes, se hicieron modificaciones o requerimientos que dificultaban el que pudiera haber menores en un centro específico de la red estatal para solicitantes de asilo internacional, cosa que no se hizo cuando los menores eran ucranianos. Se ha hecho ahora cuando son africanos", lamentó, en alusión al centro de acogida de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Asimismo, Torres ha dicho que "esos palos en las ruedas no ayudan" y que "los están poniendo administraciones del Partido Popular". "Y teniendo en cuenta que estamos a pocas semanas de que se termine el proceso administrativo para que ya tengamos el último Real Decreto para el artículo 35 modificado, yo desde aquí pediría al Partido Popular una reflexión", subrayó.

CONFERENCIA SECTORIAL CON LAS CCAA "AL FINAL DE MES"

El ministro también anunció que "al final de mes" tendrá lugar una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En este encuentro, indicó que espera, aunque "sin mucha esperanza", que las comunidades gobernadas por el PP asistan y "expongan su punto de vista". "No como hicieron en la última ocasión, que ni siquiera fueron para ver si así no había quórum, y así no se aprobaban las medidas que llevaba, en este caso, la ministra de Infancia a esa Conferencia Sectorial", aseguró.

Por su parte, Clavijo instó a acelerar la salida de los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo porque, según lo que indican al Ejecutivo regional diferentes ONG, "hay plazas en la península". "No hay ningún plan, la improvisación sigue igual", ha criticado.

"Con lo cual, esta salida tan moderada, modesta o pequeña --de alrededor una decena del millar de menores con derecho a asilo-- puede verse claramente mejorada en cantidad y en tiempo para resolver el problema de hacinamiento y mejorar la atención de esos menores", apuntó.

Además, Clavijo ha insistido en que Canarias tiene detectadas ONG en la Península para poder asumir cientos de menores. "Y las tenemos --continuó-- porque hablamos con todas. Si el Gobierno de Canarias es capaz de hacerlo y las tiene ubicadas en la península, el Ministerio y el Gobierno de España imagino que podrán hacerlo con mucha más capacidad que nosotros", ha explicado.

El presidente canario agregó que el ritmo estaba siendo "demasiado lento" y que la cuestión es que en lo que va de año han entrado menores que han solicitado asilo en un número superior a los que han salido de las islas hacia el territorio continental. "Con lo cual, lo que estamos es agravando el hacinamiento. Y en ese sentido, se lo transmití --a Sánchez--", aseguró.

Mientras, Torres respondió que el Ejecutivo también querría que fuera "mayor" el ritmo de derivaciones, pero añadió que estos menores "tienen una serie de derechos" y que "no es sencillo".