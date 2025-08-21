Espana agencias

Teruel Existe pide políticas de repoblación porque ve demostrado que "la despoblación es la llama que quema los montes"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz de la Federación de Partidos de la España Vaciada y diputado de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha pedido tanto al Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico como a las propias Comunidades Autónomas que "dejen de hacer políticas de maquillaje y afronten la repoblación de la España vaciada de verdad y, con ello, el reequilibrio territorial del Estado" porque "la despoblación es la llama que quema nuestros montes".

"Estamos viendo cómo arde la España vaciada, no por casualidad ni mala suerte, sino por el abandono al que la han estado sometiendo durante décadas desde todas las instancias políticas", ha criticado Guitarte, quien ha recordado que ya lo advirtieron durante toda la legislatura pasada y que no se les escuchó.

"Una chispa o un rayo son un hecho fortuito, pero lo que no es fortuito son los años y años en los que se ha arrinconado a esa España olvidada, dejándola sin recursos, sin políticas públicas, abandonándola a su suerte y sacrificándola en aras de una prosperidad que nunca era la suya", ha añadido.

"La despoblación a la que nos han condenado se revela ahora no solo como la injusticia que es sino como un error que arruina a todo el país, aunque siempre nos golpea más fuerte a nosotros, los eternos sacrificados", ha lamentado.

TRES CAUSAS ESTRUCTURALES DE LOS INCENDIOS

El portavoz de Teruel Existe ha citado tres causas estructurales como factores determinantes en estos incendios: el cambio climático, que "avanza y contribuye a episodios de temperaturas muy altas"; la más importante, que es "la mala gestión de los bosques" porque "ha desaparecido el modelo tradicional con ganadería extensiva y aprovechamiento forestal por la población rural, y no se ha creado otro, sino que "se ha impuesto una dejación de funciones en ordenación del territorio"; y la despoblación, originada por un modelo de desarrollo "erróneo" seguido en décadas precendentes y que "no se supo o no se quiso corregir a tiempo" y que lleva a un Estado donde el 70% de su superficie está "en progresivo estado de abandono y dejada a su suerte".

"Las políticas públicas han sido capturadas por el lobby de las grandes corporaciones del capitalismo más depredador que busca vaciar el territorio y almacenar a la gente en las ciudades. Han buscado despoblar el territorio para explotarlo sin límites y sin contestación social", ha asegurado.

Igualmente, ha deplorado que "se ha construido un modelo territorial basado en la brecha rural/urbana", que "despuebla el territorio y concentra actividades y riqueza en las ciudades y en la costa".

"Esto no es un modelo espontáneo, sino que responde a los efectos de la política territorial o, precisamente, a la no existencia de política territorial que busque un desarrollo en equilibrio", ha recalcado Guitarte, quien ha insistido en la necesidad de un modelo de gestión del territorio "aplicado a pequeña escala por los habitantes que viven y aman su entorno".

"Necesitamos corregir la mala gestión de los montes y extender las buenas experiencias como las que se han aplicado con el mosaico de bosques y cultivos, o con el apoyo decidido a la ganadería extensiva por su función ecosistémica", ha manifestado.

Por ello, el representante de la España Vaciada ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad social y a la responsabilidad política ante la extrema gravedad de la ola de incendios", y ha insistido en que gobierno central y autonómicos "dejen de tirarse los trastos a la cabeza" y de "hacer políticas de maquillaje y afronten la repoblación de la España vaciada y el reequilibrio territorial del Estado".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prohens reprocha a Sánchez que esté de vacaciones mientras Baleares recibe 1.500 migrantes en lo que va de agosto

Prohens reprocha a Sánchez que

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en La Folleca (Avilés)

Prisión provisional comunicada y sin

El CGPJ abre diligencias informativas a la jueza de la dana por una queja de la exconsejera imputada

El CGPJ abre diligencias informativas

Prohens advierte que Baleares es "el epicentro europeo de la migración" y exige el despliegue de Frontex

Prohens advierte que Baleares es

La Academia General del Aire espera ya a la Princesa Leonor, "una alumna más" y futura piloto

La Academia General del Aire
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El turismo de catástrofes: los

El turismo de catástrofes: los pueblos arrasados por las llamas denuncian a los “curiosos” que solo acuden a ver la destrucción

Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre: realizó una operación en su casa para amputarle varios dedos

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | María Guardiola asegura que desde que Extremadura pidió ayuda hasta que respondió el Gobierno “pasaron 48 horas”

Cómo compartir tu DNI de manera segura en internet: estas son las recomendaciones de la OCU

La historia detrás del helicóptero de la DGT que se estrelló nada más despegar contra un bar de carretera

ECONOMÍA

Las dos ayudas económicas que

Las dos ayudas económicas que tienes que pedir si tienes más de 50 años, según un experto

Resultados del Super Once del Sorteo 4 del 21 de agosto 2025

La Audiencia Nacional permite a los propietarios que residen en el extranjero deducir gastos del alquiler de sus viviendas en España

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una pareja se gasta 18.000 euros en un crucero esperando que fuese la mejor experiencia de su vida y terminan viviendo un infierno: “Fue horrible”

DEPORTES

Dos ilustres exjugadores del Real

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”