Sánchez se desplazará mañana a Asturias para conocer la evolución del incendio de Degaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por la mañana a Asturias para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña, según han informado fuentes gubernamentales.

Será la cuarta comunidad afectada por los incendios que visite Pedro Sánchez después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

La última visita que realizó Sánchez a territorios afectados por los incendios fue este martes en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), aunque en esta ocasión no estuvo acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Por la mañana del martes, Sánchez realizó una visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla (Cáceres) y ahí sí que estuvo acompañado por la presidenta regional, María Guardiola.

LA VISITA EN GALICIA

En el caso de la visita a Galicia de la mañana del pasado domingo, Sánchez acudió a las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Ourense y se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el ministro Grande-Marlaska.

Sánchez compareció en rueda de prensa con Rueda y allí propuso un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática, como respuesta a la oleada de incendios que sufre España.

Además, incidió en que se debe hacer "una reflexión de fondo" de cómo se pueden "redimensionar" las capacidades, no solamente de respuesta sino también en la prevención de "todo lo que tiene que ver con la emergencia climática". El presidente también trasladó a la sociedad gallega que desde la Administración General del Estado y el Gobierno harán "todo y más" para que puedan volver "cuanto antes a la normalidad de sus vidas.

LA VISITA EN CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León, Sánchez también visitó el domingo la zona afectada por el incendio forestal de Orallo (León), en el entorno de Villablino, donde estuvo acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

En esta visita Sánchez no compareció ante los medios de comunicación, como si había hecho en Galicia. Fernández Mañueco, por su parte, aprovechó para reclamar más medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar el operativo antes los incendios que enfrenta Castilla y León, donde, precisamente, León es una de las provincias con una situación más grave.

