Espana agencias

Rueda califica de "disparate" las acusaciones del Gobierno de Sánchez de que hubo una petición tardía de ayuda

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este jueves desde el puesto de mando avanzado de Quiroga (Lugo) la gestión autonómica en la ola de fuegos que asola la comunidad, al tiempo que ha reclamado más medios al Gobierno central y ha criticado las declaraciones de varios miembros del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

Rueda recordó que en los primeros días, cuando las llamas comenzaron a cercar poblaciones, se pidió la movilización inmediata de medios adicionales, incluido el Ejército, "pero muchas de las cosas solicitadas no llegaron". En este sentido, calificó como "un disparate" las acusaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre una supuesta petición tardía de ayuda, así como las declaraciones de la responsable de Protección Civil.

"Lo que intentan es despistar y ocultar la cuestión principal: si un país arde por varios sitios, algo tendrán que decir", ha señalado, antes de acusar, además, a algunos ministros de generar polémica "desde las redes sociales y sin dejar de estar de vacaciones".

SOBRE MOTOBOMBAS PARADAS: "SE DICEN MUCHAS COSAS QUE NO SON VERDAD"

Preguntado por las críticas sobre motobombas que permanecían sin utilizar durante el proceso de extinción mientras se reclamaban más al Gobierno, Rueda aseguró que "se están diciendo muchas cosas que no son verdad" y subrayó que la Xunta ha usado todos los recursos disponibles.

También negó que hubiera bajas sin cubrir en las brigadas contra incendios, asegurando que las vacantes se estaban reforzando de inmediato. "Tiempo habrá para debatir estas cuestiones más adelante, ahora lo prioritario es apagar los incendios", ha recalcado.

ATENDER A LOS DAMNIFICADOS

El presidente gallego ha remarcado que la siguiente fase, una vez controlada la emergencia, será atender a los damnificados.

"La semana que viene se convocarán las ayudas y comenzarán a distribuirse de forma inmediata", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con su compromiso de que el Estado también aporte fondos con rapidez.

PREVENCIÓN

Rueda destacó además que la Xunta destinó este año 50 millones de euros a la prevención de incendios, con un incremento progresivo en los últimos ejercicios, y avanzó que la inversión seguirá aumentando. También apeló a la responsabilidad ciudadana para mantener la limpieza de maleza en los entornos de viviendas y fincas, así como a impulsar el uso de ganado como herramienta de prevención natural en el monte.

Finalmente, Rueda ha ironizado sobre la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz en las manifestaciones previstas por la tarde: "Me parece bien que interrumpa sus vacaciones para ir a la manifestación, cuando no lo ha hecho hasta ahora en ningún momento". También invitó a la oposición a colaborar en la reconstrucción: "Hasta ahora han estado callados, pero es el momento de que aporten".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE tacha a Feijóo como "el político más sucio del país" y exige disculpas a Bendodo por su "retórica incendiaria"

El PSOE tacha a Feijóo

El BNG acusa a Rueda de prescindir de los bomberos de Lugo y A Coruña mientras se quejaba de falta de medios

El BNG acusa a Rueda

Rueda justifica la retirada de efectivos de los incendios, que luego se reintegraron: "Fue una decisión técnica"

Rueda justifica la retirada de

El Gobierno critica que la Xunta retirara de Ourense a bomberos de A Coruña y Lugo y luego le pidiera más medios

El Gobierno critica que la

Tragsatec e Ineco pagaron 43.978 euros a la expareja de Ábalos el tiempo que estuvo contratada y no trabajó

Tragsatec e Ineco pagaron 43.978
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles cada vez conducen

Los españoles cada vez conducen más rápido: denunciados más de 68.000 conductores por exceso de velocidad en una semana

La directora de Protección Civil se defiende de un PP que la tilda de “pirómana”: “¿Me están acusando de algún delito? ¿Me están llamando delincuente?"

Los vídeos cortos pueden hacerte más daño al cerebro que el alcohol, según un estudio

Un concejal de Vox asegura haber cancelado un rezo islámico en Las Torres de Cotillas (Murcia) al considerarlo “ilegal” y el alcalde del PP lo desmiente

Un hombre roba dos cremas de Nivea en Mercadona y le pilla el de seguridad: condenado a cuatro meses de prisión

ECONOMÍA

Un abogado explica si te

Un abogado explica si te puede hablar tu jefe mientras estás de baja: “Por poderse, se puede, pero…”

El precio de la luz en España para este viernes

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

Cuándo se cobran las pensiones en agosto DE 2025: CaixaBank, BBVA, Santander y otras entidades

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Dos ilustres exjugadores del Real

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”