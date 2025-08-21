Espana agencias

Robles visita hoy la Academia General del Aire a pocos días de la incorporación de la Princesa Leonor

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este jueves la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier (Murcia), para conocer "de primera mano" las cuestiones relacionadas con la incorporación de los cadetes, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región.

Se da la circunstancia de que el nuevo curso de la AGA, que arrancará en septiembre, recibirá la incorporación de la Princesa de Asturias, quien completará su instrucción castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas en estas instalaciones ubicadas en Santiago de la Ribera.

La heredera completará su formación militar como alférez alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad fundamental Vuelo, y formará parte de la LXXVIII Promoción de la AGA, según el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de julio.

Así, la princesa Leonor no recibirá despacho en San Javier, sino que ascenderá a guardia marina de segundo curso equivalente a alférez de cuarto curso.

