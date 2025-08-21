Robles afea al PP que llame "pirómana" a la directora de Protección Civil: "Es muy cómodo hablar desde los despachos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado al dirigente del PP Elías Bendodo que acuse a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, de ser una "pirómana más", afeándole que "es muy cómodo estar en los despachos hablando y criticando" y pidiéndole que "agradezca y elogie" el papel de los trabajadores contra el fuego.

Así se ha pronunciado Robles en declaraciones a los periodistas antes de visitar la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) sobre las palabras de Elías Bendodo en la que llamaba "pirómana" a Barcones por sus declaraciones respecto a los incendios.

"Creo que expresiones y declaraciones así no solamente no ayudan, sino que desde luego no podemos compartirlas en ningún momento", ha respondido Robles, que ha insistido en que es "el momento" de poenr en valor el esfuerzo de las personas que están trabajando en primera línea contra el fuego.

En cuanto a las acusaciones del PP sobre llegar tarde a los incendios, Robles ha replicado que "los que durante un año han estado sin cumplir sus obligaciones no tienen legitimidad para criticar a nadie".

Al hilo, ha recalcado que los militares han estado "desde el primer momento" luchando contra el fuego, advirtiendo que las circunstancias hubieran sido "muchísimo peores" si no hubiera sido "por ellos".

COMPARECENCIA EL MARTES EN EL SENADO

Al ser preguntada por la petición de comparecencia del PP en el Senado, Robles ha recibido "encantada" esta citación para acudir a la Cámara Alta, precisando que ha pedido que sea el martes por la tarde para tener la "oportunidad" de explicar "todo lo que se ha hecho, que es mucho, y lo que otros no han hecho".

Según ha insistido, la ministra Robles detallará en su comparecencia la actuación de la UME luchando contra estos incendios, pero también explicará "lo que otros no han hecho, ni ahora ni durante todo el año".

Por último, ha vuelto a repetir que los recursos del Estado "han estado desde el principio" a disposición de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, recordando que hay muchos militares heridos por esta lucha contra los incendios.