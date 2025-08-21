Espana agencias

Prohens reúne este jueves a los presidentes de los consells insulares para abordar la llegada de migrantes a Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reunirá este jueves a los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera para abordar la llegada de migrantes a las costas de Baleares, que en el lo que va de agosto suman ya más de un millar.

El encuentro, que ya fue anunciado el martes por la líder autonómica, tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en la capilla del Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo.

La reunión llega en medio de un mes de agosto en el que se ha sucedido la llegada de embarcaciones con migrantes a las costas del archipiélago y tendrá como objetivo abordar la situación actual y para coordinar una respuesta entre las instituciones.

A la reunión asistirán los presidentes del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; del Consell de Ibiza, Vicente Marí, y del Consell de Formentera, Óscar Portas.

Por parte del Govern también participarán la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, entre otras autoridades.

Finalizado el encuentro, la presidenta del Govern y los presidentes de los cuatro consells insulares ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación.

