Espana agencias

PP exige al PSOE rectificar a un dirigente que dijo que España necesita inmigrantes para "limpiar el culo a los abuelos"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido este miércoles al PSOE que "rectifique de inmediato" al secretario de LGBTI de la Ejecutiva Federal y diputado en el Congreso, Víctor Gutiérrez, por apuntar que España necesita inmigrantes para "limpiar el culo a los abuelos".

En un mensaje publicado en la red social 'X' y recogido por Europa Press, Ester Muñoz comenta un vídeo con parte de la intervención de Gutiérrez en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, en el que se le oye preguntar: "¿Quién va a limpiar el culo a los abuelos?".

En concreto, en un debate con el responsable de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, el dirigente socialista niega la viabilidad de las deportaciones masivas de migrantes que promete Vox: "¿Quién va a limpiarle el culo a los abuelos? ¿Quién va a recoger la fruta en el campo? ¿Quién se va a dedicar a hacer todas esas cosas que vosotros no queréis?", dice Víctor Gutiérrez, subrayando que "los extranjeros vienen muchísimas veces a hacer los trabajos que los españoles no quieren".

Muñoz tacha el comentario de "bochornoso" y pide al PSOE que actúe: "El Partido Socialista defiende que necesitamos inmigrantes para "limpiar el culo a nuestros abuelos", ha escrito la dirigente del PP, mencionado a Gutiérrez como "diputado nacional socialista". "Esa es su humanidad y su progresismo. Espero que le rectifiquen de inmediato", conmina.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Moreno ve "tardía" la reacción de Sánchez a los incendios y su propuesta de pacto: "Debía haberlo ofrecido hace un año"

Moreno ve "tardía" la reacción

El PP dice que Cádiz está "discriminada" en el reparto de bienes decomisados al narco y pide cuentas en el Senado

El PP dice que Cádiz

Condecorados casi 400 integrantes del Regimiento de Cazadores de Montaña de Jaca por su trabajo en la dana de Valencia

Condecorados casi 400 integrantes del

PP andaluz critica a sindicatos y partidos de la oposición por usar los incendios en busca de "rédito político"

PP andaluz critica a sindicatos

Trabajadoras de ayuda a domicilio en Santa Cruz denuncian "falta" de gestión del servicio y situaciones de acoso sexual

Trabajadoras de ayuda a domicilio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los incendios

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Casi 2.000 personas se manifiestan en Valladolid y Burgos por la gestión de la comunidad en los incendios

Protestas en Valladolid y Burgos contra la gestión de los incendios: piden más medidas de prevención y la dimisión de Mañueco

Un experto explica el momento óptimo para echar gasolina: “Te quedas sin potencia en el coche”

Un alcalde socialista inicia una huelga de hambre para forzar la construcción de un instituto y avisa a Page: “No se puede engañar a la gente”

Así funciona miDNI, la app oficial de la Policía para tener el documento en el móvil

ECONOMÍA

Resultados ganadores de la lotería

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 20 de agosto

Un abogado explica si puedes ir a la playa mientras estás de baja médica y no ser despedido

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 agosto

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

“Nunca hagas esto si te despiden del trabajo”: un abogado explica el procedimiento que debes seguir ante esta situación

DEPORTES

El debut fantasma del Rayo

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés

La futbolista Skye Stout sufre burlas por su acné el mismo día que firma su primer contrato profesional

Topuria tiene un nuevo pretendiente para luchar por el título de peso ligero de la UFC: “Vengo a matarlos a todos”