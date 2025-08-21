Mañueco acudirá a las Cortes "en fecha y hora que se le indique" si la Diputación Permanente aprueba su comparecencia

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado este jueves que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, acudirá "gustosamente" a las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios, en caso de que así lo acuerde la Diputación Permanente, que se reúne mañana para valorar la petición de comparecencia en periodo extraordinario, es decir, antes de que concluya agosto.

Fernández Carriedo ha subrayado que corresponde a las Cortes decidir sobre esta solicitud, y ha reseñado que, si se convoca al presidente, éste asistirá "en la fecha y hora que se le indique".

"El presidente comparecerá el día y en el momento que se le diga y, por tanto, gustosamente dará explicaciones ante las Cortes de Castilla y León", ha manifestado.