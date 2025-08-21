Espana agencias

La AN pide a la policía informe antes de decidir si prohíbe una marcha en Bilbao que reclama la vuelta de presos de ETA

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha pedido a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza que emitan un informe sobre "las circunstancias concretas de la convocatoria" por parte de la red de apoyo a los presos de ETA Sare de la movilización prevista para mañana viernes en Bilbao antes de decidir sobre la prohibición solicitada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado declara la competencia del tribunal para conocer de los hechos y se dirige a los citados cuerpos policiales "antes de acceder a la medida cautelar solicitada" por la AVT, que asegura que la convocatoria de Sare pretende reclamar la "vuelta a casa de presos, exiliados y deportados" de ETA para superar "las consecuencias del conflicto".

Según apunta el juez Moreno, "los hechos objeto de esta investigación serían la presunta comisión de un delito de enaltecimiento que resulta competencia de la Audiencia Nacional".

La asociación de víctimas instó al tribunal a que se dirigieran oficios a Guardia Civil y Policía Nacional para que emitieran informes "sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada".

UN "CLARO EJEMPLO DE BLANQUEAMIENTO"

Para la AVT, la convocatoria es "un claro ejemplo" de "blanqueamiento del terrorismo a través del lenguaje". "Utilizar el término 'vuelta a casa de los presos' implica impunidad", sostenía en un comunicado.

A su juicio, la liberación inmediata de presos condenados por terrorismo "supone ignorar la gravedad de sus delitos y la justicia para las víctimas". "No existen refugiados ni deportados, son terroristas que, al tener cuentas pendientes con la justicia, optan por no regresar a España. No pueden ser considerados exiliados", subrayaban.

Al hilo, desde la asociación recalcaban que "no ha habido ningún conflicto" y manifestaron que utilizar dicho término "revictimiza a las víctimas del terrorismo al afirmar que participaron en un enfrentamiento entre bandos en el que todos fueron, a la vez, víctimas y victimarios". En este sentido, insistían en que "la violencia de ETA recae únicamente en los terroristas y en quienes los apoyan desde las instituciones".

La AVT considera que la movilización prevista para este viernes supone "pisotear la dignidad y denigrar" a las víctimas que "tienen todo el derecho del mundo a pasear por Bilbao sin sentirse humilladas".

"Por no hablar de la sociedad que se está construyendo, en la que se lanza el mensaje de que asesinar y extorsionar estuvo bien y las condenas impuestas en los tribunales son papel mojado", añadía en su comunicado.

