El PSOE tacha a Feijóo como "el político más sucio del país" y exige disculpas a Bendodo por su "retórica incendiaria"

El PSOE ha tachado este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "el político más sucio del país" y ha asegurado que su equipo "no se queda atrás", tras la comparecencia de su vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, en la que ha calificado de "pirómana" a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

"El verano no le está sentando bien a Elías Bendodo. A sus apariciones estelares junto a la alcaldesa de Marbella, no sabemos si por gusto u obligado por otras ataduras políticas, hoy ha sumado una comparecencia ante los medios de comunicación de la que se hablará cuando recordemos la tragedia que asola desde hace días nuestro país", ha señalado el PSOE en un comunicado.

Los socialistas le han pedido una "inmediata rectificación" y disculpas tras sus declaraciones de este jueves, que enmarcan a una "retórica incendiaria" dentro del PP, para el que "todo vale" en política. "Ha encontrado acomodo en el equipo de Feijóo gracias a sus características comunes con perfiles parecidos como Ester Muñoz o Miguel Tellado: barbaridades dialécticas, difusión de bulos, incontinencia verbal", añaden.

En PSOE sostiene que de lo único que pueden acusar a la directora general de Protección Civil es "de haber contado la verdad cuando el Partido Popular y sus terminales mediáticas llenaban de bulos las informaciones sobre los incendios". "Decir la verdad en este país es motivo para que el Partido Popular desate cacerías políticas y mediáticas. Tenemos sobrados ejemplos", recalcan.

Finalmente, los socialistas emplazan al PP a "elegir qué quiere ser de mayor: o un pequeño apéndice de la ultraderecha, o un partido de Estado de una derecha homologable en Europa". "Va camino de lo primero", apostillan.