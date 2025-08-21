El Gobierno critica que la Xunta retirara de Ourense a bomberos de A Coruña y Lugo y luego le pidiera más medios

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha calificado de "incomprensible" la decisión de la Xunta de retirar de Ourense a los bomberos de A Coruña y Lugo mientras pedía "más medios" al Gobierno central.

"Quiero pensar que no atiende a estrategias partidistas o a la incompetencia, pero lo cierto es que Galicia no puede permitirse ninguna cosa ni a otra. Ahora, lo que se necesita es coordinación, responsabilidad y, sobre todo, rigor en la gestión", ha señalado este jueves durante su visita a la comarca de Valdeorras.

Allí, Pedro Blanco ha trasladado "todo el apoyo" del Gobierno central a las personas que sufren la consecuencia de estos "terribles incendios".

En este sentido, ha recordado que el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo martes aprobará la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil de las áreas afectadas por los incendios.

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo central mantiene en Galicia un despliegue de medios "sin precedentes" y continúa trabajando en la lucha contra los incendios.