El Congreso debatirá la próxima semana las peticiones del PP para citar a seis ministros antes de septiembre

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios de sesiones, debatirá y votará el próximo martes, día 26, la citación a seis ministros que ha solicitado el PP para rendir cuentas sobre distintos asuntos antes del mes de septiembre, según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En concreto, los 'populares' quieren que acudan al Congreso la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen y los titulares de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Defensa, Margarita Robles, y de Transportes, Óscar Puente.

El PP pide cuentas a Aagesen por la gestión de los graves incendios que han calcinado miles de hectáreas en diferentes provincias durante este verano, algunos de los cuales todavía siguen activos en Ourense, León, Zamora y Cáceres. En concreto, aspiran a que explique cómo ha afectado la ausencia de Presupuestos Generales para este año en los medios para la lucha contra incendios.

BOLAÑOS, MARLASKA Y ROBLES, LOS MÁS DEMANDADOS

Los 'populares' aún están a tiempo de ampliar la lista de ministros a los que pretenden citar, pero, de momento, los más solicitados, con dos peticiones cada uno, son los responsable de Presidencia y Justicia, el de Interior y la de Defensa.

En concreto, piden que Bolaños detalle por qué el Gobierno mantiene al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien el Tribunal Supremo ha dejado al borde del banquillo por las filtraciones relacionadas con el caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

CONTRATO CON HUAWEI

Pero, además, el PP solicita la comparecencia de Bolaños por el último informe del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. En ese documento, se reconoce que el Gobierno ha dado algunos pasos, aún pendientes de aprobación, con su Plan de Acción contra la corrupción, pero censura que sigue sin cumplir sus recomendaciones sobre la regulación de asesores políticos o de los 'lobbies' ni haya reformado el aforamiento.

A Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares les piden que acudan a sus respectivas comisiones parlamentarias para responder por el contrato de 12,3 millones de euros adjudicado por el Ministerio del Interior, a la multinacional china Huawei para que se haga cargo de la gestión y el almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales, que los 'populares' consideran una "irresponsabilidad"

Pero también pretenden que el titular de Interior comparezca para dar explicaciones por las "intolerables presiones" que, según el PP, está haciendo el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, sobre la Unidad Central Operativa (UCO) para conocer el estado de las investigaciones que afectan al Ejecutivo y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, el PP demanda que la ministra de Defensa informe a la comisión del ramo de la decisión del Gobierno de solicitar mil millones de euros en créditos al fondo creado por la Unión Europea para financiar el incremento del gasto en defensa, en concreto, para sufragar ocho proyectos.

El PP también busca que la Diputación Permanente obligue a acudir al Congreso antes de que acabe septiembre a Óscar Puente para informar por el "caos ferroviario" que, a su juicio, "sufre permanentemente España" y la "carente empatía" con los pasajeros que lo padecen, una propuesta que tiene visos de salir adelante, ya que varios socios del Gobierno son críticos con la gestión de Puente.

