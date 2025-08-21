Espana agencias

El CGPJ abre diligencias informativas a la jueza de la dana por una queja de la exconsejera imputada

Por Newsroom Infobae

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas a la jueza a cargo de la investigación de la dana, Nuria Ruiz, a raíz de una queja presentada por la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a Europa Press que el promotor estudia si hay elementos suficientes para abrir un expediente a la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja (Valencia) o si archiva la queja, ya sea porque considera que no hay infracción o porque los hechos son una cuestión jurisdiccional, que no sería competencia del CGPJ.

Las fuentes consultadas inciden en que las diligencias informativas son procedimientos habituales que se realizan cada vez que se recibe una queja contra un juez y recuerdan que el año pasado se abrieron unas 600.

Según ha publicado 'OkDiario', el promotor abrió las diligencias relativas a Ruiz hace unas semanas. Salomé Pradas presentó su queja el pasado mayo al considerar que su derecho de defensa estaba siendo "gravemente afectado" por la forma en la que la juez estaba dirigiendo la investigación. "Hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento", señaló entonces en un comunicado su abogado, Eduardo de Urbano, del despacho Kepler-Karst.

Entre los motivos de queja, apuntó la "existencia de resoluciones judciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente" y el uso de "informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales".

En junio, Pradas amplió su reclamación para añadir que se le había denegado la transcripción íntegra y literal de la declaración que realizó el 11 de abril. En concreto, incidió en que se le había entregado una "versión resumida de 10 folios, sin incluir las preguntas formuladas ni determinadas citas legales y matices presentes en las respuestas".

