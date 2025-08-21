Condecorados casi 400 integrantes del Regimiento de Cazadores de Montaña de Jaca por su trabajo en la dana de Valencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles el Regimiento Galicia 64 de Cazadores de Montaña de Jaca (Huesca) para condecorar a cerca de 400 de sus integrantes, que estuvieron 90 días realizando labores de limpieza y retirada de enseres, escombros y vehículos en algunas de las localidades afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.

Robles ha sido la encargada de imponer las medallas de la denominada 'Operación Inundaciones' por la aportación de esta unidad y el "ejemplo de trabajo en equipo" durante su despliegue en Valencia, donde la alta capacidad de los integrantes de este regimiento fue "de suma importancia".

En total, casi 400 personas, en 13 rotaciones, se desplazaron desde Jaca hasta Valencia, donde realizaron tareas de limpieza y retirada de vehículos, sin olvidar "la labor psicológica" que tuvieron que realizar con los afectados por la catástrofe, sobre todo con las personas mayores, han dicho algunos de los condecorados, quienes han mostrado su orgullo por poder ayudar y "contribuir a esa tan ansiada normalidad que necesitaban los vecinos de las localidades donde estuvimos como Sedaví o Alfafar".

La ministra de Defensa ha indicado que "esta medalla es sólo una sencilla forma de darles las gracias por su trabajo y por su humanidad, aun a riesgo de sus propias vidas o en circunstancias tan límites como la dana o los incendios, a día de hoy".

"ADMIRACIÓN Y ORGULLO"

Robles les ha dado la enhorabuena pero, sobre todo, por su empatía y eficacia que "son motivo de orgullo y agradecimiento por parte de la ciudadanía, que los valora enormemente".

"Yo tengo una profunda admiración y un profundo orgullo por esta Brigada de Cazadores", ha declarado, destacando que "están en los momentos más difíciles", tienen una "exigente preparación" y "fortaleza" y son una unidad "joven y muy entregada".

A este respecto, refiriéndose a las peticiones de más medios para hacer frente a los incendios forestales que afectan a varias zonas del país, Robles ha recalcado que "no se trata de tener medios ni personas", sino de que sea "gente que esté preparada" porque "si no, el drama hubiera sido un drama todavía mayor".

"Estos cazadores son un orgullo para todos por la preparación, por el esfuerzo, por los sacrificios y ellos se sienten muy unidos a Jaca y Jaca se siente muy unida a ellos", ha añadido. "Cuando los ciudadanos de Valencia les daban las gracias, les daban las gracias de todo corazón".

El responsable del Mando de tropa de Montaña Roncesvalles, el general Ortiz, ha hecho un repaso de aquellos días en los que también tuvieron que retirar "cientos de kilos de carne en mal estado de naves industriales o limpiar garajes, lo que supuso un riesgo evidente para la salud".

Desde que en 1991, el Ejército de Tierra comenzara a participar en operaciones de mantenimiento de paz, el Regimiento Galicia 64 ha estado en Bosnia, Afganistán, Kosovo o Líbano. Tras la dana de Valencia, estuvo bajo la dirección del Batallón IV de la Unidad Militar de Emergencias (UME).