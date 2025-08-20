El PSOE invita a Feijóo a recapacitar, alejarse de Vox y aceptar el Pacto de Estado contra el cambio climático

La secretaria de Economía y Transformación Digital y portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha pedido este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "recapacite", se aleje de los "negacionistas" de Vox, y se avenga a sellar el Pacto de Estado ante la emergencia climática que ha propuesto el presidente Pedro Sánchez y que, según ha dicho, apoyan incluso presidentes autonómicos 'populares'.

En declaraciones a la prensa en Vigo, la dirigente socialista ha señalado que "ni los ciudadanos afectados ni los presidentes que se están viendo asolados por esta emergencia" entienden la negativa de Feijóo a buscar ese acuerdo que, a su juicio, debería servir entre otras cosas para "mejorar las condiciones de las brigadas forestales".

Según López, Feijóo "ha vuelto a fracasar" en su intento de "enfrentar al Estado con las comunidades autónomas". "No va a pasar, el Gobierno socialista está en la única solución posible que es la cooperación del Estado con las comunidades", ha dicho, subrayando que la postura de la "confrontación" que achaca al líder del PP "no es viable".

"Ellos no pueden seguir pactando con la ultraderecha, que niega algo que nos está afectando a todos de manera directa. Le pido que recapacite. Dijo que venía a hacer política para adultos, pues es el momento de demostrarlo, de sentarse y ponerse trabajar", ha aseverado.

LEALTAD INSTITUCIONAL

Preguntada por las quejas de algunos mandatarios autonómicos, como el gallego Alfonso Rueda, de que no están llegando todo los medios para luchar contra el fuego que se han pedido al Gobierno central, la portavoz socialista ha apelado a la "lealtad institucional, la transparencia y la verdad".

"No estamos en el momento de hacer partidismo. Los medios están ahí, se puede ver, la Unidad Militar de Emergencia (UME) está ahí, más de 1.400 personas desplegadas que se están dejando hasta el último aliento y el trabajo ingente de estas personas merece es respeto", ha respondido, haciendo hincapié en que los medios que se han solicitado "se han aportado".