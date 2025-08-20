Espana agencias

El PP duda del progresismo del Gobierno por el reparto de migrantes: "Usa a menores como paquetería con sello electoral"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado este miércoles al Gobierno de "improvisar" con el reparto de menores migrantes de las Islas Canarias a la península, así como de "usar a menores como paquetería con sello electoral".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa desde el Senado al ser preguntada sobre el resultado de la reunión mantenida este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, que le reclamó al jefe del Ejecutivo que agilice la salida de los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo.

"Lo dijo Clavijo: es un Gobierno que improvisa, que no tiene plan concreto, que no informa de los traslados; un Gobierno que quiere hacer un reparto asimétrico, dejando fuera a regiones como País Vasco y Cataluña, y que no traslada información --ha señalado la portavoz 'popular'--. Un Gobierno que presume de progresista, pero que usa a menores como paquetería con sello electoral".

